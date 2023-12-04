為地球永續把關 中鼎攜手芝山綠園守護生物多樣性

台灣最大統包工程承攬商中鼎集團，攜手芝山文化生態綠園於11月26日、12月2日舉辦兩場次「城市尋蹤者-生態調查分享會」，邀請民眾一同參與環境行動，為推動永續發展注入新的動力，藉此提升生物多樣性意識，營造更美好的生態環境。

中鼎表示，活動中分享台北市9個文化展館地點的生態調查成果，包含松山文創園區、大稻埕碼頭、寶藏巖國際藝術村、光點台北之家、臺北數位藝術中心、孫運璿科技．人文紀念館、市長官邸藝文沙龍、華岡博物館、林語堂故居；現場吸引超過百位民眾參與，一同與合作館所志工、中鼎團隊交流探討長期參與生態調查活動，以及在生活與工作中實踐生態理念的經驗。

中鼎指出，集團深耕台灣40多年，自許為「地球永續的把關者」，而城市生態的保護和生物多樣性意識的培養，正是環境保護重要的一環；近期更積極透過「中鼎生物多樣性計畫-鼎力綠水生命力」的推動，結合營運據點的在地文化夥伴，一起了解當地的水、河流、溼地及所在區域的環境，共同以行動守護自然資源，逐步擴大社會影響力。

針對生物多樣性議題，中鼎集團訂定2030年目標營運據點達到無淨損失（No Net Loss, NNL）及符合零毀林標準（Zero Deforestation）；2050年目標營運據點達到淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）及價值鏈達到無淨損失與符合零毀林標準；亦參加對外倡議，簽署商業自然聯盟的商業自然行動聲明，期於2030年之前扭轉自然喪失的趨勢。