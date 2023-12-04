快訊

美麗島公布大選民調！賴蕭配、柯盈配支持度上升 侯康配下滑

原要開車回診...6旬翁快速道路上高速猛撞槽車 3秒奪命影片曝光

日本最可愛高中生出爐！16歲小高一瞞著媽媽報名 首次參賽就奪冠

為地球永續把關 中鼎攜手芝山綠園守護生物多樣性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團攜手芝山文化生態綠園，舉辦「城市尋蹤者」生態調查活動。圖／中鼎提供
中鼎集團攜手芝山文化生態綠園，舉辦「城市尋蹤者」生態調查活動。圖／中鼎提供

台灣最大統包工程承攬商中鼎集團，攜手芝山文化生態綠園於11月26日、12月2日舉辦兩場次「城市尋蹤者-生態調查分享會」，邀請民眾一同參與環境行動，為推動永續發展注入新的動力，藉此提升生物多樣性意識，營造更美好的生態環境。

中鼎表示，活動中分享台北市9個文化展館地點的生態調查成果，包含松山文創園區、大稻埕碼頭、寶藏巖國際藝術村、光點台北之家、臺北數位藝術中心、孫運璿科技．人文紀念館、市長官邸藝文沙龍、華岡博物館、林語堂故居；現場吸引超過百位民眾參與，一同與合作館所志工、中鼎團隊交流探討長期參與生態調查活動，以及在生活與工作中實踐生態理念的經驗。

中鼎指出，集團深耕台灣40多年，自許為「地球永續的把關者」，而城市生態的保護和生物多樣性意識的培養，正是環境保護重要的一環；近期更積極透過「中鼎生物多樣性計畫-鼎力綠水生命力」的推動，結合營運據點的在地文化夥伴，一起了解當地的水、河流、溼地及所在區域的環境，共同以行動守護自然資源，逐步擴大社會影響力。

針對生物多樣性議題，中鼎集團訂定2030年目標營運據點達到無淨損失（No Net Loss, NNL）及符合零毀林標準（Zero Deforestation）；2050年目標營運據點達到淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）及價值鏈達到無淨損失與符合零毀林標準；亦參加對外倡議，簽署商業自然聯盟的商業自然行動聲明，期於2030年之前扭轉自然喪失的趨勢。

意識 碼頭

延伸閱讀

化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

氣候變遷加劇！2023將成為地球史上最熱的一年 極端現象會更多

地球僅剩百隻！21顆瀕臨絕種「透明小涼圓」現身 專家嗨翻：巨大成就

台灣稀有冬候鳥現蹤 小天鵝台南七股魚塭覓食

相關新聞

兩岸航班推出優惠價 為了2024總統大選？華航這樣說

明年總統大選兩岸航班有優惠價？華航（2610）於今年12月25日至明年1月18日，上海－台北航線推出優惠價，被解讀為因應...

小孩躲廁所也要吃「魔芋爽」 醫：高鈉恐釀心血管疾病

中國大陸進口的食品「魔芋爽」，在小學生間流行，有小朋友「躲到廁所也要吃」，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，人在其...

9-10月統一發票中獎清冊看這裡！幸運兒花15元中千萬大獎

財政部賦稅署今天公布9-10月期統一發票中獎清冊，200萬元特獎和1000萬元特別獎分別開出15張，其中千萬大獎最幸運的...

小夜護理師天亮才下班「管理層要求接新病人」 她嘆：年後恐有一波離職潮

「真的很誇張，忍無可忍」，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳發現，有醫院值班護理長，用威脅的語氣，強迫小夜班護理師，在晚間1...

下班注意！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

下班要注意了，受鋒面等影響，中央氣象署下午4時針對北北基宜等4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

病友訴求新藥審查公開透明 健保署認同將盡速開會研議

癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會今呼籲，新藥審查應「公開透明、可被追蹤監督」。衛福部健保署表示，對病友團體訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。