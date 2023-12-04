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33歲女糖化血色素爆表 憂罹糖尿病要吃藥了…虛驚一場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林文森說，良好的血糖控制能減少糖尿病慢性併發症的發生。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
醫師林文森說，良好的血糖控制能減少糖尿病慢性併發症的發生。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

台中33歲杜姓女子因作息不規律又少運動，健檢發現糖化血色素達10.2 %（正常值小於5.7 %），她擔心數值爆表已達罹糖尿病等級要開始服藥控制，經向仁愛長庚合作聯盟醫院內分泌暨新陳代謝科主任林文森求診，檢查發現指尖血糖值和空腹血糖值皆正常，經糖化白蛋白檢測結果為11.8 %（正常值小於15.8 %）也正常，虛驚一場。

林文森說明，台灣糖尿病人口已超過220萬，每9名成人就有1人罹糖尿病，當糖化血色素降低1 %，可減少併發症風險40 %，大血管病變死亡率也可降低25 %，良好的血糖控制能減少糖尿病慢性併發症的發生，健康飲食、規律運動、充足睡眠及體重管理，都是控制好血糖的條件。

林文森說明，杜女雖然檢查顯示糖化血色素飆高，最後證實是虛驚一場，並未罹患糖尿病。因為糖化血色素在某些情況下是無法當成血糖控制好壞的指標，平均血糖檢測包括有代表3個月平均值的糖化血色素，以及代表2至4周的糖化白蛋白，當糖化血色素無法真實反映血糖狀況時 （常見各種貧血或洗腎患者），建議民眾應該考慮檢測糖化白蛋白，提供醫師做正確診斷。

林文森指出，糖化血色素是血中葡萄糖和紅血球中血色素結合的比例，由此推算過去3個月血糖的平均值，當紅血球生成代謝出現問題或是血色素結構有異常時，糖化血色素就無法反映血糖平均值，例如在末期腎病變或有變異型血色素以及各種原因貧血等，可改測糖化白蛋白評估血糖的狀況。

糖尿病 運動 健康飲食

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