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莫那魯道躲日軍的最後藏身地 馬海濮岩窟坍塌引嘆息

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有山友探訪「馬海濮岩窟」意外發現，該岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底。圖／民眾提供
有山友探訪「馬海濮岩窟」意外發現，該岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底。圖／民眾提供

賽德克族頭目莫那魯道率族人壯烈抗日，其骸骨現安葬於南投仁愛霧社紀念公園，當年他自戕的最後藏身地「馬海濮岩窟」近年吸引登山客朝聖探訪。但有山友指出，該岩窟疑因風災受創，現已崩塌，登山同好感嘆，與莫那魯道一起深藏溪谷。

仁愛鄉公所指出，莫那魯道在霧社事件爆發後率族人壯烈抗日，因戰敗獨走深山，藏身於「馬海濮岩窟」，最後飲彈自盡，其遺骸在該窟內發現，後遭日軍曝曬屍骨，又被運往台灣帝國大學當研究標本，流離至1973年才被送回仁愛原鄉故土。

而霧社事件距今已93周年，莫那魯道骸骨與其他烈士安葬於霧社紀念公園，縣政府、仁愛鄉公所及霧社事件遺族後裔今年10月27日才辦理追思儀式緬懷祖先，未料近期卻傳出莫那魯道最後的藏身地「馬海濮岩窟」疑因風災受創已崩塌。

據了解，仁愛廬山附近有六大山頭，分別為尾上山、麻平暮山、再生山、武浪洋山、武令山及母安山，被稱為「廬山六寶」。其中，海拔2617公尺的麻平暮山，因酷似富士山的山頭，被日人稱為「馬海濮富士山」，馬海濮岩窟位居該座山中。

然因麻平暮山的登山難度是廬山六寶之中最難的一座，因山形對稱、峰頭呈完美的等腰三角形，狀似富士山，被日人稱為「馬海濮富士山」，之後更因是霧社事件的歷史現場，在電影「賽德克‧巴萊」出名，近年吸引不少民眾登山朝聖探訪。

但近期有山友指出，馬海濮岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底，最高崩塌點在樹林裡越往下崩塌，並朝兩側橫向擴散，約離溪底100米高度；橫向從原岩窟旁匯流口起向下游約100至200米間，猜測是今年夏季颱風重創廬山時受災。

該貼文一出，登山同好留言惋惜，「本來還想找機會重遊」，甚至感嘆「（該岩窟）跟莫那魯道一起深藏溪谷」等；林務署南投分署則表示，馬海濮富士山位在濁水溪區第24至26林班的交界，為該分署埔里工作站轄區，後續將評估派員了解。

有山友探訪「馬海濮岩窟」意外發現，該岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底。圖／民眾提供
有山友探訪「馬海濮岩窟」意外發現，該岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底。圖／民眾提供
有山友探訪「馬海濮岩窟」意外發現，該岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底。圖／民眾提供
有山友探訪「馬海濮岩窟」意外發現，該岩窟自上方約50至100米處已坍至溪底。圖／民眾提供

有山友探訪「馬海濮岩窟」發現已坍塌，原本岩窟位置僅剩大小不一的落石。圖／民眾提供
有山友探訪「馬海濮岩窟」發現已坍塌，原本岩窟位置僅剩大小不一的落石。圖／民眾提供

富士山 崩塌

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