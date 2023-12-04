移工聯盟高喊口號 訴求政府擔起跨國聘僱的責任

台灣移工聯盟今天前往勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」記者會，針對與移工服務相關的移民署、勞保局、健保局、國稅局、疾管署等政府單位一一進行檢視。

移工聯盟表示一名跨海來台的移工，在各政府單位無法獲得資訊與友善的服務，必需依賴仲介來完成各種工作上、生活上的辦理手續，而政府對於私人仲介管控無力，讓私人仲介在追逐利益下誆騙、犧牲移工權益，相關的政府單位都被貼上「不及格」的標籤，因此聯盟在即將舉辦的移工大遊行，將以「政府承擔、仲介滾蛋」為口號，訴求政府承擔起跨國聘僱的責任，廢除私人仲介制度，要求「政府對政府直接聘僱」、「就服站雙語人員」、「直聘中心應整合各機關所需文件」、「文件流程簡化」、「函釋法規的多語資訊」等五大訴求。 勞團今天帶著移工前往勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦記者會，斥責各政府單位沒有承擔起跨國聘僱的責任，並對於私人仲介管控無力，讓私人仲介在追逐利益下誆騙、犧牲移工權益，他們高喊「政府承擔、仲介滾蛋」口號，要求政府擔起責任，廢除私人仲介制度。記者許正宏／攝影 台灣移工聯盟今天前往勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦記者會，斥責各政府單位沒有承擔起跨國聘僱的責任，並對於私人仲介管控無力，讓私人仲介在追逐利益下誆騙、犧牲移工權益，他們高喊「政府承擔、仲介滾蛋」口號，要求政府擔起責任，廢除私人仲介制度。記者許正宏／攝影