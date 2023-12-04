幫助弱勢籌募歲末資源 開元食品響應家扶全台愛心行動 千份物資暖心齊聚公益園遊會

時序進入歲末年終之際，今年受到國際區域性戰爭、高利率、高通膨等多重因素影響，國內外整體經濟環境普遍陷入低迷，使得公益捐款比過往更加保守，進而影響國內社福機構在資源分配上面臨一大考驗。家扶基金會各地中心仍積極應對逆境，今年也持續舉辦寒冬送暖的公益園遊會，透過愛心義買與資源籌募，以期緩解區域內弱勢家庭及兒童的困境，能安心渡過跨年。開元食品作為家扶基金會長期的愛心夥伴，召集企業志工與愛心物資，在12月3日（星期日）同步參與台北家扶中心及北台南家扶中心公益園遊會活動，並全面支援家扶配送超過18個中心，完成12,500瓶戀職人鮮奶的捐助行動，盼為弱勢家庭和兒童帶來溫馨的幫助，讓他們能在歲末時分感受到來自開元食品全體的溫暖愛心。

幫助弱勢籌募歲末資源，開元食品響應家扶全台愛心行動，提供上千份愛心物資暖心齊聚公益園遊會。 圖／開元食品提供

開元食品表示，「投入公益行動已有超過15年的歷史，不僅長期響應家扶基金會歲末送暖活動，每年也固定捐贈愛心鮮奶、百萬獎助學金等資源予家扶的弱勢兒少，讓仍在發育成長階段的孩子們，能得到充足的營養補給與學習資源資助。這次我們首度南北同步支持家扶公益園遊會活動，提供上千份愛心物資，希望拋磚引玉凝聚更多社會力量，期待更多企業夥伴共同攜手投入。」北台南家扶中心莊淑惠主任表示：「感謝開元食品的長期支持家扶基金會，這次的公益園遊會不僅讓弱勢兒少能夠吃得飽、吃得好，也讓他們能夠增加自信與快樂，對於他們的成長與未來都有正面的影響。希望社會各界能夠持續關注弱勢兒少的需要，並且提供各種形式的協助與支持，讓他們能夠有更好的生活品質與發展機會。」

現場除有開元食品提供的義大利麵及璞珞濾掛咖啡外，還有許多來自各界的善心，讓家扶扶助家庭與民眾共度溫馨的周末時光。 圖／開元食品提供

這次北台南家扶在台南市新營區的新營民治體育場舉辦愛心公益園遊會，台北家扶則是在國父紀念館舉辦，南北兩場戶外活動的舉行，均吸引超過千名民眾參與，現場除了有開元食品提供的義大利麵及璞珞濾掛咖啡外，還有許多來自各界的善心善行企業團體所設計的遊戲攤位、美味餐食及分享表演節目，讓家扶扶助家庭與民眾共同歡度一個溫馨的周末時光。台北家扶主任謝曉雯表示：「非常感謝開元食品今年響應各地家扶歲末送暖活動，不但提供資源給予弱勢家庭最真誠的祝福和支持，還親自到場為兒少與家庭打氣送暖，是扶幼路上企業合作的好夥伴，好家再有你。」

開元食品為家扶基金會長期的愛心夥伴，召集企業志工與愛心物資，希望拋磚引玉凝聚更多社會力量。 圖／開元食品提供

開元食品投入公益持續15年不間斷，不僅長期響應家扶基金會歲末送暖活動，每年也固定推動「戀職人送愛心、開元百萬助學計畫」的公益行動，幫助仍在發育成長期間的學齡孩子們，得到充足的營養補給與獎助學金的資助；開元食品深耕弱勢兒少營養與教育關懷議題多年，希望透過企業影響力，號召社會大眾一同重視弱勢家庭議題，給予的不只是資源上的援助，更期待弱勢家庭在感受愛與溫暖的同時，也讓他們有了翻轉未來的勇氣。