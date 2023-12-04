Uber Eats攜手外送聯盟倡議新法 促平台、外送員、消費者三贏

外送產業近年蓬勃發展，已成為許多消費者日常生活的一部分，自由彈性的接案方式也吸引許多民眾加入外送員行列，但現行勞動法規針對新型態以服務承攬為基礎的外送產業權益保障仍未完善，長期下來對整體外送產業的健全發展也有隱憂。為成為外送產業領頭羊，塑造良好外送產業生態，Uber Eats率先與台灣外送產業權益促進聯盟展開雙邊會議，針對外送員承攬權益保障商討，透過勞動部對話平台等多元管道，就外送合作夥伴政策改革展開對話，朝化解平台與外送合作夥伴和相關工會長期存在溝通不足與歧見的困境，並以推動中央層級的法規制度建議為目標，期望能開創平台、外送員、消費者三贏的局面。

台灣外送產業權益促進聯盟由全國外送產業工會、桃園市網路平台外送員職業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會、臺中市外送平台服務產業工會、彰化縣網路平台外送員職業工會、高雄市外送產業工會籌備會、屏東縣外送從業人員職業工會等組成，經過與Uber Eats會議之後，目前已在但已在三原則和三要件有初步共識，將致力於2024年5月新政府上台時，共同提出針對外送合作夥伴權益保障的法規制度建議。

三原則包括，讓外送夥伴保有「自由彈性與獨立」的核心需求為前提，要制定「全國性」的制度，並且具備「產業一致性」，作為未來產業通用的基礎標準。基於以上三原則，在保障外送員相關基本權益與產業永續營運之間取得平衡，聯盟與Uber Eats初步達成共識認為該法規框架應包括但不限於以下三大事項，包括需有最低報酬標準、適合承攬外送工作型態的基本權益保障，以及更透明、雙向的審議外送帳戶停權的流程。