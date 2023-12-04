不是刮水器！專家推「1神器」不怕廁所發霉：地板和毛巾秒乾
進入冬天後，容易有多日大雨、天氣潮濕的情況，家裡最潮濕的地方往往就是浴室，如果平常沒有做好清潔，很容易就導致發霉，讓人相當頭痛。有網友好奇「真的有人買天洗完澡刮水嗎？」，結果釣出一片過來人表示，真的有刮差很多，賞屋專家Ted也建議加裝一台「多功能智慧除濕機」，使用沸石除濕，除了乾的速度很快，還能感受到是「舒服的乾」。
PTT有網友以「真的有人每天洗完澡刮水喔？」發文，他表示到底是在洗澡還是洗浴室，每天刮水還不夠，還要拖，這樣弄完不就是又要再洗一次澡嗎，「洗完澡不就窗戶打開就乾了嗎？真的有人每天洗完澡刮水喔？」
不少網友表示，「不用一分鐘的事」、「刮啊..廁所都濕的」、「聽過，還把浴室能看到的都全擦乾淨」、「我天天刮」、「有刮加開窗，不用一小就乾了，牆壁還不容易長霉」、「台北人大部分好像都會」、「地板的水刮乾淨，廁所不容易出現霉味」、「刮水拖地很基本的事啊」、「家裡有老人那刮水基本而已」。
賞屋專家Ted也在Youtube頻道「35線上賞屋」參觀網紅千千的家，裡面提到了因為廁所沒有對外窗，因此建議在浴室加裝一台多功能智慧除濕機，利用沸石除濕，除了很快乾之外，連乾的感覺都是舒服的，連浴巾放在廁所裡，也會一起烘乾，避免細菌滋生，減少發霉機率。
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