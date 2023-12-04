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加護病房病人近七成半夜見阿飄？ 原來是急性譫妄

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
醫療團隊協助早期下床、促進恢復。圖為示意情境／奇美加護病房團隊提供
醫療團隊協助早期下床、促進恢復。圖為示意情境／奇美加護病房團隊提供

許多加護病房病人抱怨反映「半夜看到阿飄」。美國醫學文獻指出，超過三分之一住院病人有類似症狀，加護病房更高達70%以上。這是典型「急性譫妄」症狀，奇美醫院護理部整理案例與治療方法，希望病患家屬民眾多了解，避免誤解或輕忽。

護理部督導柯雅婷舉68歲李先生為例，住進加護病房不久就說「半夜看到好多白衣人」，不停問「是不是有人要帶我走？」脾氣變得暴躁，女兒還說「我們幫爸爸求了平安符，拜託幫我爸爸」。

柯雅婷指出，譫妄造成病患身體活動和認知能力下降、延長住院。統計病人住院發生譫妄，死亡率至少22%，風險跟急性心肌梗塞或敗血症不相上下，加護病房更有高達70%機率發生譫妄，千萬不可輕忽。

奇美加護病房團隊鑑於急性譫妄發生率高，去年成立譫妄小組，導入「譫妄評估及照護三部曲」，包括選定評估工具、實施「譫妄照護策略-M.O.R.E A2F)」，當加護病人精神狀況改變，護理師能迅速依照照護策略評估藥物及會診復健科介入早期下床策略，期望有效減少病人譫妄發生率。

柯雅婷說，加護病房護理團隊評估李先生出現「急性譫妄」，採用照護策略，使用藥物會診復健科，才讓李先生下床、減少譫妄發生。

M.O.R.E的M指的是放音樂(Music)讓病人知道現在為白天，整點報時(Oritention)增進病人對時間認知，護理人員也會自我介紹，告知現在人在那裡、現在幾點，以提升病人定向感。睡眠(Rest)上午7點開燈、晚上9點半熄燈。提供小白板、iPad、眼鏡和助聽器等有助聽覺及視覺刺激(Eye/Ear support)，降低病人譫妄發生。

柯雅婷表示，推動早期下床也是促進恢復重要一環，重症加護病房護理師會詳細衛教，讓家屬理解譫妄症發病原因及治療方向，並協助四肢關節活動及床邊坐起，邀請家屬參與病人下床復健及桌遊。看似微不足道陪伴與照顧，卻是成功關鍵。舒緩病人及家屬緊張情緒，也讓病人和家屬安心許多。

奇美醫院統計111年至112年11月底，譫妄發生率經由上述措施由80%降至50%，加護病房住院天數由6天縮短至3天，呼吸器使用天數由8.8天縮短至5.1天，另傷害事件由3.6件/年降至0-1件/年，讓病人可以儘早轉出加護病房。

柯雅婷說，加護病房護理師對上述措施也開心表示「在整體照護流程上，更有成就感及專業度，同時也提升病人整體性照護之滿意度」。民眾可搜尋「譫星人」，了解譫妄相關內容。

協助病患、家屬參與桌遊。圖為示意情境／奇美加護病房團隊提供
協助病患、家屬參與桌遊。圖為示意情境／奇美加護病房團隊提供
急性譫妄整合照護可減少發生3成。圖／奇美加護病房團隊提供
急性譫妄整合照護可減少發生3成。圖／奇美加護病房團隊提供
急性譫妄整合照護可減少發生3成。圖／奇美加護病房團隊提供
急性譫妄整合照護可減少發生3成。圖／奇美加護病房團隊提供

復健 護理師 爸爸

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