i郵購包山包海 立委指別淪幫農業部生產過剩時擦屁股、促定位明確

立法院交通委員會今天審查中華郵政預算，立委林俊憲針對「i郵購」建議增列預算，i郵購目前主力協助青農推廣農產品，但立委洪孟楷要求i郵購不應在農業生產過剩時，「反而中華郵政來擦屁股」，同時認為應定位明確、不要包山包海。

林俊憲提案指出，i郵購收入從110至112年度都只編列2350萬元，但實際達成率從99％、129％，112年度截至10月底更是已經超過2676萬4000元，執行率114％，因此建議增列該項預算500萬元。

洪孟楷說，現在網購非常多，要清楚i郵購定位到底是什麼才會有競爭優勢。i郵購的優勢應該是通路、郵局、郵差，但產品琳瑯滿目，有生鮮食品、蔬果、咖啡，看了網站覺得中華郵政似乎不是在交通部、而是在農業部下，呼籲不要在農業部生產過剩時，「反而中華郵政來擦屁股」。

立委陳歐珀則指出，宜蘭壯圍的哈密瓜、員山的紅心芭樂都是透過i郵購推廣才打開通路，所以他高度肯定，認為i郵購幫助農民行銷農產品是很有感的政策。洪孟楷表示支持推廣農會產品，但i郵購網站卻什麼都賣，同時販售餐旅票券、養生保健產品等等，應該定位明確、不要包山包海，讓民眾在購買東西時難把i郵購當成第一品牌。

中華郵政董事長吳宏謀說，i郵購的定位是協助青農、小農、小商，提供他們順暢的行銷管道，搭配其他品項是希望吸引人進來購買，主要還是要銷售有機認證、有生產履歷的農產品。目前i郵購營業與收支狀況還算順利，雖然不是賺很多錢，但對很多偏鄉、農村都有實質幫助。

針對林俊憲所提增列預算為500萬，吳宏謀表示可改成增列300萬，500萬「認真做，做得到，但會有壓力」，交委會也表達同意。