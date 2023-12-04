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高山寒冷水氣多不排除降雪 3縣市大雨特報 午後雨區擴及中南部

聯合報／ 記者楊德宜李芯／台北即時報導
今天天氣比較不穩定。中央氣象署發布大雨特報，鋒面及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天天氣比較不穩定。中央氣象署發布大雨特報，鋒面及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

今天天氣比較不穩定。中央氣象署發布基隆、新北、宜蘭大雨特報，鋒面及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署預報員徐仲毅表示，今天主要在華南雲雨區影響之下，台灣附近雲量比較多，且在台灣東北側有氣旋發展，鋒面生成之後會快速通過台灣。

徐仲毅說，目前雨勢比較明顯的地方集中在北部、東北部地區，中南部地區也有局部性降雨，花東相對比較零星；隨著鋒面通過，花東稍晚雨勢也會比較明顯。

今天雨勢比較明顯的時間在上午，北部、東北部降雨狀況比較多，氣象署已經發布大雨特報。徐仲毅表示，下午之後，雨勢會比上午稍緩，不過降雨還是明顯且雨區擴大。中部以北、東北部下午降雨明顯，南部地區也會有零星降雨，花東地區在鋒面通過也會比較明顯。

未來一周天氣，徐仲毅表示，明天、周三主要受到東北季風影響，降雨還是以北部、東半部為主，明天雨逐漸減少過程，不過周三水氣又會增多，北部、東半部、中南部山區雨勢又會變得比較明顯。周四、周五乾空氣南下，算是比較偏乾的天氣。周六、周日東側水氣增多，東半部、北部又會有零星降雨狀況出現。

溫度方面，徐仲毅表示，比較明顯的東北季風減弱要到周五，溫度比較明顯變化是周四，在周四之前北部、東北部一整天都是偏涼，因為水氣比較多；周四之後溫差會變得比較大，水氣變少之後，白天氣溫會上升，但清晨、夜晚比較冷。預期周四之後會有比較明顯的輻射冷卻效應，最低溫會出現在周四和周五的清晨，中部以北、東北部低溫只有14至15度，南部、花東低溫也只有16至17度。

徐仲毅表示，今天和周三的水氣相對比較多，以目前玉山觀測到氣溫1度左右，3500公尺以上高山觀測氣溫4度左右。高山目前氣溫低，今天和周三水氣比較多的情況，不排除有降雪機會。

未來一周天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

仲毅 低溫

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