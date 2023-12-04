喉嚨化膿又高燒嘔吐 男童3兄弟相互傳染腺病毒

2歲男童因高燒不退就醫，醫師發現他喉嚨化膿，合併結膜炎，2天後男童哥哥也因高燒、嘔吐就診，家中的1歲弟弟進一步篩檢也中鏢，醫師表示，兄弟都感染腺病毒。

黴漿菌肺炎處低度流行情形，流感、腺病毒、諾羅輪狀、病毒型腸胃炎近期也現蹤。李綜合醫院今天發布新聞稿，小兒科主治醫師余秋霖指出，2歲男童因高燒就診，檢查發現喉嚨化膿，合併結膜炎，出現明顯的分泌物與眼屎，是腺病毒感染引起的「咽喉結膜熱」。

余秋霖表示，男童住院治療，未料2天後，男童的4歲哥哥也高燒、嘔吐，檢查後也感染腺病毒，同樣住院治療。因家中還有一個1歲多的弟弟，出現感冒徵狀，擔心也被傳染腺病毒，果然一篩檢中鏢，還好病況不嚴重沒有住院，給予用藥治療。

余秋霖說，腺病毒好發在6個月到6歲的孩童，傳統一般病狀是發高燒3至7天，還有喉嚨痛、扁桃腺紅腫、化膿，也可能會出現嘔吐、腹痛、腹瀉等現象，有的會皮膚長疹子。

余秋霖說，過去在秋冬不會出現腸病毒，現在偶爾也會出現病例，冬季天氣變化大，也容易感冒，他提醒一定要做好個人衛生、勤洗手、戴口罩，才能減少被病毒感染的機率。