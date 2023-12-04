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傳藍營民代找里長組團赴陸旅遊 王國材：透過旅行社就違規

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
交通部長王國材今日在立法院交通委員會前受訪。記者李芯／攝影
交通部長王國材今日在立法院交通委員會前受訪。記者李芯／攝影

明年3月1日起將解除赴陸旅遊「禁團令」，但傳出已有里長在台組團，讓遊客以自由行形式赴陸，並參與當地旅遊團。對此，交通部長王國材指出，目前沒有特別禁止個人到大陸再成團，若里長有透過旅行社招待就是違反規定。

交通部長王國材及陸委會日前證實將在明年3月1日開放組團前往中國大陸，並接待來台的陸客，每日以2000人為限。不過，近日傳出有藍營民代透過里長招待團客赴中旅遊，採個人自由行、到當地再參加旅行團的形式。

對此，王國材今天在立法院交通委員會前接受聯訪時表示，現在禁止旅行社組團到大陸，里長透過旅行社招待團客就是違反規定，但目前沒有特別禁止個人到大陸再成團，要再看看有沒有違反組團規定。

王國材表示，自由行是他們個人的行為，現在的政策禁止團客到大陸，明年3月1日開放後就按照各單位討論的共識，以2000人為原則酌予調整，再和陸委會做討論。

王國材 交通部長 旅行社

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