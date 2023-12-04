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大雪將至！命理專家曝6大禁忌 「棉被蓋頭」恐影響運勢

聯合新聞網／ 綜合報導
本周四（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，對此，命理專家「小孟老師」分享大雪的6大禁忌與7項習俗。示意圖／ingimage
本周四（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，對此，命理專家「小孟老師」分享大雪的6大禁忌與7項習俗。示意圖／ingimage

今（2023）年12月7日是二十四節氣中「大雪」的日子，對此，命理專家「小孟老師」分享6大禁忌與7項習俗，除了能保暖禦寒，還可增強抵抗力與活力。

大雪6大禁忌

1.不要過度運動：大雪天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣：許多民眾會在大雪當天取暖，但有些人會將暖氣開得特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭：許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多，也容易空氣不流通，呼吸不上來引發肺部疾病。

4.老人不宜戶外吹風太久：大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，若民眾家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上：大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起：嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足。如果民眾又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

大雪7項習俗

1.吃洋蔥：大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，逼走寒氣。

2.吃醃肉：有句俗語叫做「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉，不只可以補充體力也能讓我們熱量增加，抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物：大雪天多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁：核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液。冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜：韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6.紅薯：冬天吃紅薯，內含豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大雪 運勢 節氣

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