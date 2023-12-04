鋒面及華南雲雨區東移 基隆新北宜蘭3縣市大雨特報

中央氣象署發布大雨特報，鋒面及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。大雨：基隆北海岸（基隆市、新北市）、宜蘭縣。

氣象署說，滯留鋒起自琉球海面，向西南西延伸，經台灣北部海面至福建。

今天鋒面及華南雲雨區東移影響，氣象署表示，北部及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨。

明天東北季風稍增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今天恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門易有較強陣風。