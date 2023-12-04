今鋒面中部以北降雨明顯 吳德榮：明好轉周三水氣再增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面快速通過，中部以北有明顯降雨。本報資料照片
今天鋒面快速通過，中部以北有明顯降雨。本報資料照片

鋒面及華南雲雨區東移影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲系移入，伴隨降水回波，苗栗以北已有明顯降雨。

他說，今天鋒面快速通過，中部以北有明顯降雨，南部亦偶有零星少量飄雨的機率。北部17至22度、中部17至26度、南部17至29度、東部17至27度。明天鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，周三水氣再增，中部以北及東半部再轉有局部短暫雨。周四、周五大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，為晝暖夜冷的天氣，日夜溫差很大。

吳德榮說，周六、周日高壓迴流影響，各地仍晴朗穩定，氣溫漸升，白天舒適、微熱，日夜溫差大。未來一周無強冷空氣，白天陽光加熱及夜間輻射冷卻的逐日變化，為氣溫起伏最主要的因素。

吳德榮 老大

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