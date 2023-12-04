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健康你我他／照服員陪吃飯運動 消極老父笑容多了

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
在男性照服員阿俊的鼓勵下，老父到公園做運動不好意思漏氣。圖／劉惠玲提供
在男性照服員阿俊的鼓勵下，老父到公園做運動不好意思漏氣。圖／劉惠玲提供

近年來，父親受到慢性病影響，衰老退化得特別快，膝蓋無力、肌肉萎縮而鎮日坐臥在家中，不願嘗試活動，完全失去運動與互動的能力。弟弟一家人除去上班上學的時間，總是勉力將父親以輪椅推至戶外公園走走，還要看父親心情是否願意稍微站立或輕移步伐，如果父親配合，則家人感到欣慰，希望老父親別因為退化而身心意志消沉。

年初，弟弟申請長照2.0日間喘息服務，男性照服員阿俊即開始每天上午來到家中，幫老父親備餐，協助起床、梳洗更衣穿鞋，儀容整理妥當後，阿俊都稱讚父親精神飽滿、「緣投」帥氣，一定要出門看美眉，常逗得老父親笑開了沒牙的嘴，阿俊隨即以輪椅帶他沐浴室外陽光去。

阿俊以碎肉機絞碎新鮮肉品，做成兼顧營養的流質料理，在輕鬆互動中確保父親完整用餐，我也常在家中監看的鏡頭裡，見著父親吃得津津有味，然後準時服藥。

也許老父親長時間面對熟悉的家人，容易因為病痛耍賴鬧脾氣，然而照服員每天來陪他幾個小時，礙於阿俊是外人，他會配合聽話到公園做運動，阿俊的鼓勵，讓老父不好意思漏氣，無論如何，已經達到我們期望他不可放棄自己的願望。

照服員到我家，如同投石入靜湖激發陣陣漣漪，在老父親心中發酵；每天幾個小時家人喘息時間，是深切感恩。

家人 照服員 運動

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