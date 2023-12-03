台北市今年愛滋新增數尚未破百 HIV防治成效獲肯定

2017新增427名HIV感染者，2022年則下降至121人，台北市愛滋防治成效顯著，且於2022年聯合國HIV防治指標達到90-97-95（90%感染者了解自己感染狀況、97%知道自身狀況者接受良好的醫療照顧、95%接受治療者病毒量成功受到抑制），為此，北市衛生局日前受邀出席Fast-Track Cities組織2023年會議，分享防治創新策略。

12月1日為世界愛滋病日，這是由Fast-Track Cities於2014年發起，迄今涵蓋500多個城市和市區，台北市於2018年3月簽署，成為Fast-Track Cities網絡一員，並於2022年指標達到90-97-95。

日前台北市獲邀出席Fast-Track Cities 2023會議，分享愛滋防治策略，市長蔣萬安以錄影方式分享北市多元包容政策，而市立聯合醫院昆明防治中心副主任王建淳親至大會論壇，分享疾管署愛滋防治策略，包含，快速診斷、診斷後儘速服藥、使用單顆藥錠處方、治療即預防與愛滋病毒暴露前預防性投藥等。

王建淳表示，正因防治策略創新，具有成效，讓台北市大幅降低HIV新感染人數，2017新增427名人，2018年為303人，2019年232人、 2020年189人、 2021年165人、2022年121人，而今年11月底仍屬兩位數字，尚未破百。

篩檢便利 配合PrEP 北市新增愛滋感染人數逐年下降

在篩檢方面，提供匿名服務，不管是抽血、口水快篩，民眾只需留下代號，事後透過電話語音，就得知結果。王建淳指出，多年來，昆明防治中心在週末、假日前夕至西門町紅樓廣場、各區運動中心以及同志三溫暖設置匿名篩檢站，另積極推廣在家自我篩檢試劑，於超商取貨，多管齊下，成效顯著。

近年來，疾管署推「廣暴露前暴露愛滋病毒前預防性投藥」（PrEP），在醫師評估下，需要服藥者持續服用PrEP，體內維持足夠藥物濃度，就可預防感染。王建淳指出，北市收案人數位居全國之冠，而這也是北市愛滋感染人數逐年下降的主因。

台北市衛生局長陳彥元指出，（PrEP）有一定名額限制，如藥費在可接受範圍內，北市考慮適度增加使用名額。此外，將再積極衛教，希望高風險族群能在危險性行為前做好管控，應又助於減少感染風險。

一天一顆口服藥物 HIV宛如三高慢性疾病

王建淳說，昆明防治中心為愛滋防治專責單位，整合公衛防治、醫療保健，全數集中在同一大樓，提供一條龍式服務，打造友善環境及氛圍。例如，透過快篩，可在15分鐘內得知結果，一旦確診，幾乎都可在當天就可開始使用口服抗病毒藥物。

王建淳表示，在傳統雞尾酒療法時期，患者每天服用一大把藥物，現在一天一顆（含三種成分），目前更有長效期針劑，只需兩個月打一針，治療更為簡便。

陳彥元呼籲，抗病毒藥物精進，讓HIV帶原或是愛滋已有慢性病化的趨勢，如同三高患者一般，只要遵照醫囑，規律用藥，按時回診接受治療，幾乎測不到病毒量，擁有很好的生命預期值及生活品質。

另建議，有高風險性行為的民眾主動接受篩檢，若有愛滋相關疑問，或想接受篩檢，請撥打諮詢專線02-2370-3738，或透過臉書「愛在昆明」粉絲頁與昆明防治中心聯繫。