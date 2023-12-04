讀者12月號 聚焦「排位稀缺」

「排位稀缺」，就是能讓你在眾人之中顯得突出，把你的位置往前排的因素。讀者12月號將「排位稀缺」分為三種，作者稱為「優越感」、「進入權」和「引導力」。例如航空公司的忠誠會員，高端信用卡公司、奢侈品商店VIP客戶等，都擁有這種待遇，但這樣也會造成社會不公平。

「想像藍色的芭比娃娃」，文章探討顏色的歷史。作者稱古羅馬時代把藍色視為野蠻的顏色，到了12世紀末藍色才翻身。文藝復興時期，大量國王和貴族身著粉色衣服，因為粉色被視為陽剛之氣。女粉男藍是直到20世紀中葉才確定的。文章稱，如果芭比娃娃誕生在19世紀末，她的服裝就是「芭比藍」而不是「芭比粉」了。

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