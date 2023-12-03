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不沾鍋表面塗層被破壞 研究揭與「這年齡層」患乳癌風險正相關

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
東亞乳癌在過去40年成長約4倍。圖／乳癌病友協會提供
東亞乳癌在過去40年成長約4倍。圖／乳癌病友協會提供

東亞乳癌在過去40年成長約4倍，整體而言，東亞乳癌發生平均年齡約比西方國家早10歲，研究發現，常出現在衣物、紙張護膜、食品包裝材料等表面塗層的PFCs濃度，與罹患小於50歲ER陽性乳癌有顯著正相關，醫師指出，多運動以及植物性飲食模式，可能有望降低年輕女性罹患乳癌的風險

乳癌是我國女性好發癌症第1名，每年新增超過1.5萬名乳癌患者。台大癌症醫院腫瘤內科部主任林季宏指出，從台大醫院的1028人和台灣癌症資料庫的1萬5581人等，一系列東亞年輕型乳癌研究發現，東亞乳癌特色為相對年輕；年輕乳癌以管腔型為主、三因性較少；荷爾蒙相關因子為主要危險因子。

林季宏說明，外源性的環境荷爾蒙，除了過去已知的塑化劑（DEHA）外，近期又發現環境污染物「全氟烷基物質」（PFCs），會干擾人體內的荷爾蒙，這也是台灣女性乳癌發生的風險因子之一，尤其是小於50歲的年輕女性，乳癌風險與血中PFCs濃度更是顯著相關。

林季宏表示，PFCs早年廣泛用來作為表面塗料，包括衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具等都有其蹤跡，例如不沾鍋若使用鐵氟龍塗層，當結構被破壞，也可能會造成PFCs成份釋出，乳癌防治基金會董事長張金堅則提醒，用來炒菜的鍋子、香水、精油等，都可能含有致癌因子，提醒民眾留意。

若想要降低乳癌風險，林季宏醫師指出，多運動以及植物性飲食模式，可能可以降低年輕女性罹患乳癌的風險，建議避免高熱量飲食攝取，以降低停經後女性乳癌風險，另也要遠離環境荷爾蒙暴露，「早生、多生、多運動」也有幫助。

除了預防外，積極治療也是對抗癌細胞的關鍵，台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴姿妤表示，左側乳癌患者在接受乳癌術後放射治療時，平均心臟暴露劑量會高於右側患者，後續有較高的缺血性心臟病風險。

賴姿妤指出，2005年到2017年共有2158位在台北榮總接受術後放療的乳癌病患，平均追蹤7.9年的時間中，89人產生嚴重缺血性心臟不良事件，而左心室受到25葛雷的體積大於4％，是預測心臟病風險的最佳劑量指標。

乳癌 風險

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