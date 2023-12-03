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一張圖看天氣！雪山、玉山最快今晚下雪 這日雨停迎14度低溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，今晚至明晨，中部以北3500公尺以上高山，包括雪山、玉山，可能下雪。圖／本報資料照片
中央氣象署指出，今晚至明晨，中部以北3500公尺以上高山，包括雪山、玉山，可能下雪。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，今晚至明晨，中部以北3500公尺以上高山，包括雪山玉山，可能下雪。明天各地有雨，北台灣可能有局部較大雨勢；周四至周五天氣轉好，但期間清晨也是本周最低溫，中部以北、東北部14至16度，其他地區17至18度。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天台灣附近有道鋒面形成，加上華南雲雨區持續東移，水氣明顯偏多，各地有降雨情況，其中中部以北、東北部地區，降雨機率明顯，特別是北台灣有局部較大雨勢發生機率，花東及南部地區降雨零星。

周二至周三，主要降雨區域為北部、東半部地區，以及中南部山區；周三水氣較周二多，降雨情況相對明顯。

葉致均說，周四至周五，天氣有望轉好，僅東半部零星降雨，其他地區多雲到晴。不過，到了周末，台灣附近水氣增多，北部、東半部地區轉局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

溫度方面，他指出，明天與今天差不多，明顯轉變落在周二後，屆時有另波東北季風增強，北台灣天氣又轉涼，持續影響至周四。

周四至周五清晨，大氣轉乾，加上清晨輻射冷卻效應，低溫相對明顯，中部以北、東北部低溫14至16度，其他地區17至18度。周五白天，東北季風減弱，氣溫漸回升。

周四至周五清晨，低溫相對明顯，中部以北、東北部低溫14至16度，其他地區17至18度。圖／中央氣象署提供
周四至周五清晨，低溫相對明顯，中部以北、東北部低溫14至16度，其他地區17至18度。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 東北季風 雪山 玉山

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