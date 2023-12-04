無法忘懷的經典台灣味！2023雙北十大話題牛肉麵 門前隱味、天下三絕饕客必吃清單快收藏

雙北牛肉麵大PK！

台灣道地美食、本土小吃那麼多，說到最具代表性的台灣味，不少老饕都會聯想到「牛肉麵」，更是許多外國觀光客來台必吃的經典美味之一，香醇濃郁湯頭加上厚實又不乾柴的肉塊，小小一口就能獲能大大滿足，無論紅燒、清燉、番茄、麻辣或川味都各有忠實愛好者！

自2005年起舉辦至今的「台北國際牛肉麵節」也成為饕客們每年必朝聖的熱門活動之一，一次吃遍各大名家、各種流派的牛肉麵。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點2023年網路討論最熱烈的「雙北十大話題牛肉麵」，快來看看你的私房清單有沒有上榜？

image source：FB／門前隱味牛肉麵

No.10 天下三絕

連續5年榮登米其林必比登推介名單的「天下三絕」，店名宛如武俠小說中會有的大絕招式，讓人聽過一次就印象深刻。與一般傳統麵店不同，天下三絕的裝潢典雅彷彿走進高級餐廳，讓首次到訪的食客都忍不住讚嘆「連吃牛肉麵都優雅了起來」。

除了招牌「天下絕品牛肉麵」之外，「極品牛B腱麵」也是內行必點，精選肉、筋比例完美的厚實牛腱心，長時間燉煮出軟嫩口感，還能搭配加價升級的番茄湯底，一上桌就噴發濃郁酸香味，保證一吃上癮！

No.9 采宏牛肉麵（原建宏牛肉麵）

說到萬華、西門町必吃美味，「建宏牛肉麵」一定名列其中！價格平實加上24小時營業，成為許多小資族、夜貓族的宵夜愛店，還曾入選2018年必比登推介。俗又大碗還能免費續湯，辣油、酸菜也供無限取用，雖然口味、湯頭被網友評價「沒有特別突出」，不過憑藉爆棚CP值還是擄獲大批忠實顧客的心。

疫情期間建宏牛肉麵曾一度驚傳歇業，不過後續證實只是搬遷店面，並為了減少開發票的營業稅支出改名為「采宏牛肉麵」，掀起不少熱議。

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No.8 荐豪牛肉麵（原富宏牛肉麵）

西門町另一家必吃名店「富宏牛肉麵」，由建宏牛肉麵老闆的哥哥經營，可說是同門出身。同樣是24小時營業，半夜嘴饞也不怕沒地方去，即便規模已有三間店面汁多還是很容易客滿，顯見富宏牛肉麵受歡迎程度非同一般。

湯頭偏鹹口適合喜歡重口味的人，加入牛油、酸菜、辣椒再淋上一點醋，又能讓整體食感更上一層樓、吃出新層次，雖是「呷粗飽」路線，但親民價格仍為它帶來許多好評，「這個價錢在台北吃牛肉麵，CP值很高了」。

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No.7 劉山東牛肉麵

飄香台北巷弄內70餘年的劉山東牛肉麵名聲響亮，除了曾入選必比登推介名單，也時常被美食家、部落客推薦，屢次獲得台北國際牛肉麵節等比賽獎項肯定。

人氣爆棚不僅受到台灣人歡迎，更是外國旅客的朝聖名店，菜單也貼心以中、英、日、韓文呈現。招牌紅燒、清燉牛肉麵美味程度不在話下，而且內行老饕推薦一定要加入店家自製的蔭豉，搭配口訣「一顆蔭豉咬三口，一片牛肉咬三口，再喝一口牛肉湯」，被大讚「美味度提升好幾個檔次」。

No.6 昆陽牛肉麵

人稱「麵好、湯濃、肉大塊」的南港著名美食「昆陽牛肉麵」佇立台北街頭多年，廣受大批忠實老粉愛戴。

招牌紅燒牛肉麵料多味美，滿滿一碗不只有鮮香軟嫩的半筋半肉，還有Q彈入味的牛肚，湯頭鹹香帶辣，一入口味蕾就被濃郁牛油香立刻包覆，不用搭配酸菜就超夠味，非常適合喜歡重口味的饕客，「以價格來說用料相當實在，可以享受大口吃肉的滿足感」、「湯頭整個辣得很夠味」、「喜歡重口味會非常愛，喜歡清爽會覺得這又鹹又油」。

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No.5 竣師父牛肉麵

位在台北市東區的「竣師父牛肉麵」是許多人喜愛的深夜美食首選，今（2023）年更奪下台北國際牛肉麵節大賽紅燒組金牌，美味程度讓網友驚嘆「差點連碗都吃掉」，滷味小菜也頗受好評。

最受推崇的就是底蘊濃厚、不死鹹的湯頭，看似清澈不油膩但卻非常甘醇，還帶有花椒麻香，吃完絕對回味無窮。麵條部分提供貼心客製化服務，可以依照個人喜好選擇寬細及軟硬度，搭配入口即化的牛腱肉，冷冷的天來上一碗絕對是最幸福的溫暖滋味！

No.4 段純貞

不要再說新竹是美食沙漠啦！從竹塹城起家的段純貞，集結獨門「二十三香」藥材，以牛油炒製後搭配牛骨熬煮，口感香沉醇厚、微辣麻香，帶有豐富的辛香層次，麻而不嗆讓人一喝上癮。

有選擇障礙的朋友，首推「紅燒牛肉三寶麵」，牛肚、牛筋、牛肉三種願望一次滿足；喜歡清淡口味則必點「清燉蘿蔔牛肉麵」，清爽不油膩加上蘿蔔自然的清甜味，讓整碗牛肉麵更昇華，就連小菜也用心不馬虎，「滷味非常的棒耶！每一個品項都非常的入味」。

image source: 段純貞

No.3 皇家傳承牛肉麵

30年老字號「皇家傳承牛肉麵」從板橋起家，是許多美食愛好者走訪新北市的必吃名店之一，每逢用餐時間總是座無虛席，曾經四度拿下台北國際牛肉麵節冠軍，近年推出的牛肉麵調理包更是雙料榮獲2023台北國際牛肉麵節調理包紅燒、清燉組TOP 10！

偶爾想來點奢侈享受嗎？皇家傳承牛肉麵最新力作「清燉帶骨牛小排麵」絕對不容錯過，精選最精華的第六至第八對牛肋骨，一頭牛僅供6碗，許多網友眼睛為之一亮直呼「太高級了吧！」

image source: 皇家傳承牛肉麵

No.2 林東芳牛肉麵

米其林必比登認證美食再+1！遠近馳名的「林東芳牛肉麵」飄香40年，不僅是老台北人記憶中的好滋味，也是許多外國旅客口耳相傳的經典台灣味。湯頭使用多種中藥材與牛骨為基底，文火熬煮近1天造就濃厚香氣和馥郁底蘊，充滿牛肉香且略帶甘甜，加上厚實軟嫩的牛肉及彈牙麵條，吃完令人唇齒留香。

除了牛肉麵讓饕客難以忘懷，入味多汁的招牌小菜「花干」更是內行必點的獨門好味，吃過都大讚，「一定要來一份」、「花干才是本體」。

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No.1 門前隱味牛肉麵

傳說中想吃得先排隊預約「等2年」的神級牛肉麵就是它！一天限量販售30碗的門前隱味牛肉麵創立於2017年，濃郁蕃茄紅燒湯底加上燉到軟嫩入味的牛筋、牛肉以及蘿蔔塊，讓許多粉絲吃過一次就念念不忘，連知名YouTuber阿滴都曾慕名朝聖，大讚「牛肉入口即化」、「湯頭清澈但有層次」！

雖然人氣爆棚，但老闆仍堅持每日限量供應，讓每碗牛肉麵都能夠呈現最完美的品質。如果不想預約排隊，也可以線上訂購調理包，在家享受絕世美味。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年11月15日，約11個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雙北十大話題牛肉麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統