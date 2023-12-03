陸爆發呼吸道疾病！台灣迎戰黴漿菌 入境新措施、防疫重點一次看

中國爆發呼吸道疾病流行，黴漿菌尤其引發關注，台灣祭出多項防疫新制，包含機場港區執行疫情監測、提醒老人及幼兒近期勿前往中國等。中央社整理防疫重點，幫助民眾掌握。

Ｑ：因中國呼吸道疾病流行，機場有何新措施？

Ａ：自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、鼻病毒、肺炎黴漿菌等17種病毒及4種細菌，衛生福利部研判不排除這項防疫制度可能延長到過年。

Ａ：接種新冠肺炎疫苗的比率相當低，連流行性感冒疫苗的施打率也比往年低，台北市醫師公會提醒，長者等脆弱族群建議盡速接種COVID-19的XBB疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，提升3重保護力。

Ｑ：台灣的黴漿菌肺炎藥物足夠嗎？

Ａ：衛生福利部食品藥物管制署多次重申，目前黴漿菌治療用藥「Azithromycin（日舒）」原廠藥與國內學名藥皆供應充足，相關第一、二線抗生素也無缺貨問題。

Ｑ：最近常在網路上看到，12月起8類場所要戴口罩，這是真的嗎？

Ａ：衛生福利部疾病管制署日前已經澄清，這個內容是2020年COVID-19疫情期間防疫措施，是過時資訊，與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。

依據今年8月15日起規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構等室內空間，其餘則有建議戴口罩的情境或由民眾自主決定戴口罩。

Ｑ：家有長輩和幼兒，最近適合帶著全家人去中國旅行嗎？

Ａ：疾管署提醒，目前中國當地醫療量能較吃緊，掛號難、看診較慢，若在當地染疫，可能不易就醫，呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往中國；若必要前往，強烈建議先接種流感與COVID-19疫苗，並在當地勤洗手、戴口罩，避免感染。

Ｑ：台灣近期可能出現黴漿菌大流行嗎？

Ａ：台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，台灣已4年沒有流行黴漿菌，因鄰近國家正處流行期，使台灣流行機會大增，台灣的醫院黴漿菌檢驗陽性個案增加，未來2個月，甚至到明年春節須特別留意。