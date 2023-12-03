專家指2025年不排除漲保費？ 健保署提「2大因素」有望不調

行政院日前核定明年健保總額成長率達4.7%，8年來首次與國發會高推估一致，拉高至天花板，並用健保安全準備金撥補健保點值。衛福部健保會付費者委員們對此表達「高度遺憾」，今舉辦記者會表達訴求。衛福部健保會付費者代表、總額協商召集人李永振說，今年醫界於健保會提出總額成長率，高推估達4.672%，預估明年健保收支累計結餘1278億元，並於2026年安全準備金用罄，收支短絀，而明年健保總額成長率達4.7%，不排除漲保費時程提前至2025年，增加民眾負擔。

衛福部健保署長石崇良指出，明年健保總額成長率，將用於擴大新醫療科技給付、增加兒童急重症照護、強化全人醫療照護、擴大居家機構照護，以及提升護理照護量能及強化醫管感染控制等，因應民眾醫療需求，擴大健保資源使用效益。

依「健保法」規定，每年年底健保安全準備金不能低於一個月，健保署原初估今年底安全準備金約有1.97個月，明年底安全準備金為1.86個月。石崇良表示，依最新行政院挹注健保240億元，需扣除43.33億元撥補醫界點值，因此經計算今年底安全準備金達1.89個月，金額為1233億元，預估明年1.8個月，金額達1215億元，而今明兩年健保費率仍維持5.17%，不會調漲保費。

李永振說，健保署初估原本2026年才需調漲健保費，但由於安全準備金遭挪用及成長率大增，有可能提早於2025年調漲健保費，且漲幅非常多，讓調漲費率接近於健保費率6％天花板的時間縮短。

至於後年（2025年）會不會漲保費？石崇良說，隨著人口老化，目前65歲以上人口占比已逾17.5%，2025年將達到20%，至2050年老年人數將從現在的400萬增至766萬，醫療費用支出一定會增加，且合併醫療高科技影響，如昂貴的新藥、癌藥等，如今年健保給付藥費達2300多億，其中約6分之1、約400億元用於癌藥，而健保給付新藥若要滿足患者需求、接軌國際，藥費也會增加。