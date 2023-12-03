500趴2023／RAW寵粉無上限 山海樓戳戳樂送大禮

「500趴2023」今天進入RAW的第二天開賣，雖然上午天空飄著細雨，但還是澆熄不了粉絲的熱情。搶到頭香的粉絲，早上9點左右就自備雨具與小板凳，跟朋友一起前來排隊，「我連續4年都來，因為RAW每年的餐點都很超值，不來不行。」除了餐點，與國際名廚江振誠合影、握手，也是粉絲所期待的重點；「每一年都一定要拍一張。」

江振誠的寵粉程度，更是沒有上限。除了一一握手、拍照，天天不棄不離、每一個餐期都陪伴粉絲到最後；每天開賣之前，江振誠更親自帶著RAW團隊，自隊伍起始至最後，一一與粉絲握手致意，「真的很感謝大家。」

甚至12月1日RAW尚未開賣時江振誠前來場佈，遇到專程為RAW前來卻撲空的粉絲；粉絲跟江振誠說很懊惱自己弄錯時間，也擔心自己隔天會排不到。江振誠聽了二話不說跟粉絲說：「你明天來找我，我幫你留一份。」

這次RAW為「500趴」獨家打造的「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合，也是RAW團隊絞盡腦汁的心血結晶。江振誠表示：「為了一年一度跟大家在這裡的『一期一會』，團隊每年大概從11月起，就開始焦慮起來。」

江振誠說，一天共計要出1000份的餐點，並不是一件輕鬆的事，但是RAW很開心一年能夠有一次機會走出餐廳，跟更多的老朋友與新朋友交流。RAW「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合還包括一顆青森蘋果，每套500元。粉絲務必掌握今天下午四點的最後一個餐期，錯過的話還要再等一整年喔。

精於以台灣原生品種食材復刻老台菜宴席風華的「山海樓」，自2019年起已連續五年榮獲米其林一星殊榮，並於2021年起連續三年獲得米其林綠星以及多次「500盤」肯定。

這次「山海樓」特別來到「500趴」現場，展現「山海樓」除了老台菜宴席風華之外的風貌，帶來精緻升級版的台灣街頭小吃「大腸包小腸」，讓民眾有機會體驗「山海樓」的平易近人的一面。不但將腳踏車、彈珠台原汁原味搬到現場，更由行政主廚蔡瑞郎親自坐鎮，迎接粉絲到來。

今天下午2點至4點期間，還能憑山海樓攤位的消費發票，獲得與行政主廚蔡瑞郎擲骰子比大小的機會；獲勝即可參加戳戳樂乙次，有機會獲得今天的最大獎——價值2,880元的「山海樓掛爐燒雞」。歡迎粉絲下午趕緊到現場挑戰，把大獎帶回家。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行