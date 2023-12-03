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獨／醫學中心也鬧醫師荒 泌尿科住院醫師一度真空4個月

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄榮總為高屏地區唯一的公立醫學中心。圖／本報系資料照片
高雄榮總為高屏地區唯一的公立醫學中心。圖／本報系資料照片

高雄市府委由高雄榮總下月起經營高雄市立聯合醫院，但高榮原即負有支援屏東榮總的任務，又要經營高市聯醫，人力更為吃緊，泌尿外科住院醫師先前曾集體出走，「真空」4個月，專任主治醫師也只剩4人，要門診、開刀又要值班，對此，高榮指，會再招募新的醫師，一定負起支援屏榮與經營高市聯醫的責任。

高榮院長林曜祥明年1月屆齡退休，醫界臆測新院長之際，對泌尿外科住院醫師集體出走一事，更是討論的沸沸揚揚，據了解，高榮泌尿外科住院醫師是在5月間集體出走，直到9月才補進2名住院醫師，醫學中心科別住院醫師一度「真空」引發熱議。

高榮是高屏區唯一的公立醫學中心，以醫學中心泌尿外科規模，每年可收募2至3名住院醫師，因此從第1年至第5年都要有住院醫師，理應有10至15名住院醫師，以台中榮總泌尿外科為例，主治醫師有16人，住院醫師約10人，高雄長庚醫院泌尿外科住院與主治醫師共約30人，但高榮泌尿外科專任主治醫師僅4人，住院醫師2人，有如1人當他院4、5人用。

據了解，高榮除泌尿外科人力「捉襟見肘」，還有其他科人力吃緊，且高榮原就要支援成立甫2年的屏東榮總人物力，加上高雄市政府近日相繼宣布，即日起由高榮支援偏鄉田寮區衛生所看診，與明年起承接年虧一億多元的高市聯醫，無疑更加重已吃緊的人力。

對泌尿外科住院醫師是否集體出走？高榮院方高層表示，「跑了好幾個，但那是之前的事，後來有再招募新人」，對為何出走？院方高層指，可能是嫌太累，管理太嚴格等，都有可能。

而對泌尿外科剩4名專任主治醫師，幾乎要包下門診、值班、開刀與教學等工作，高榮高層指，該院外科部長與急診部分醫師是泌尿專科醫師，會一起投入相關工作，且「我們會再招募新人。」

屏東榮總原本定位是高雄榮總的分院，前年前行政院長蘇貞昌視察時一句「名字改改就好」，意外升格成為全台第四家榮總體系總院，與北榮、中榮、高榮「平起平坐」，但在醫院分級上，仍是屬於地區醫院，需高榮支援人力。

高榮指，支援屏榮是高榮的責任，除非屏榮沒有需求，或本院少數科別人力太吃緊，否則會持續支援，高榮是高屏地區唯一公立醫學中心，兼負著社會責任，即使承接虧損的高市聯醫，也會盡全力做好經營與提升醫療品質的責任。

高榮泌尿外科有4名專任主治醫師。圖／翻攝自高雄榮總網站
高榮泌尿外科有4名專任主治醫師。圖／翻攝自高雄榮總網站
高雄榮總為高屏地區唯一的公立醫學中心。圖／本報系資料照片
高雄榮總為高屏地區唯一的公立醫學中心。圖／本報系資料照片

醫師 台中榮總 醫學

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