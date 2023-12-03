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健保總額成長率4.7%！ 專家估：115年前恐面臨漲保費

中央社／ 台北3日電
113年健保總額成長率核定為高推估4.7%，付費者代表總額協商召集人李永振表示，估115年前恐面臨漲保費。本報資料照片
113年健保總額成長率核定為高推估4.7%，付費者代表總額協商召集人李永振表示，估115年前恐面臨漲保費。本報資料照片

113年健保總額成長率核定為高推估4.7%，付費者代表總額協商召集人李永振表示，這次不僅首度將成長率拉到天花板，更挪用作健保基金的公務預算救點值，估115年前恐面臨漲保費

有關民國113年健保總額預算，健保署長石崇良接受媒體聯訪時表示，113年健保總額成長率4.7%，是為擴大新醫療科技給付、增加兒童急重症照護、強化全人醫療照護、擴大居家機構照護，以及提升護理照護量能及強化醫管感染控制等，因應民眾醫療需求，擴大健保資源使用效益。

健保安全準備金不能低於1個月水準，健保署原初估今年底安全準備金約有1.97個月，明年底安全準備金大概有1.86個月。石崇良表示，即使行政院挹注健保新台幣240億元扣除43.33億元撥補點值，今年底安全準備金約1.89個月，明年底1.8個月，明年健保費率仍不受影響。

李永振今天在記者會中表示，以現行費率5.17%、成長率較高的總額協商醫界代表版本推估，若113年總額成長率為4.672%，113年健保收支累計結餘1278億元，預計115年安全準備金用罄，收支發生短絀。如今健保總額成長率高達4.7%，115年前恐面臨漲保費。

健保總額協商專家學者代表韓幸紋說，總額成長率4.7%超出今年協商的醫界與付費者版本，4.7%未在健保會討論，是健保署直接提出，未透過健保會監督。政府未依法行政，破壞總額協商制度，開了惡例，未來醫界及消費者無法相互信任，因為即使雙方協商，政府仍有自己的作法。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，113年健保總額不僅協商機制遭破壞，仔細分析醫院及西醫基層部門各項計畫草案檢核表，需求評估、預期效應等資料竟有40多項欠缺，衛福部仍審核通過這項動輒上億元的計畫。「如果這是我學生交的期末報告，一定會被當掉。」

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，西醫基層從年初積極與各地方公會及醫學會收集資料，都是希望未來提供民眾服務的預算，包含兒童及長者醫療照護計畫、提升護理師收入等，經過半年以上密集會議，這些預算健保署也認同，提供資料訴求非常清楚。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，台灣健保總額過去一直都是不足，雖113年健保總額成長率被外界稱為拉到天花板，但細看過去多年健保總額成長率平均值為4.77%，甚至一度有5%以上，總額成長率一定要足夠，才能因應新藥或新科技引入、醫事人員調薪等制度。

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