醫界：期明年起點值穩定0.95元以上、不足由公務預算補

衛福部核定113年全民健保總額8755.35億元，較112年增加391億元，成長率則為4.7%，是首次成長達上限，健保會付費者認為，在無明確法源支持下，直接動用極具爭議的健保基金中，應屬健保安全準備金的43.3億用於撥補112年醫界點值；醫界代表則說，112年平均點值從不到0.9元補足到0.9元，期待113年起能將點值穩定在0.95元以上，不足部分由公務預算補入。

台灣醫院協會理事長李飛鵬、醫師公會全聯會理事長周慶明、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣醫務管理學會理事長洪子仁及台灣醫學中心協會監事邱冠明，今天上午共同舉辦記者會，表達希望公務預算常態化補足健保浮動點值、提高醫療機構韌性優化醫療環境的訴求。

邱冠明說，疫情之後對醫界產生的壓力，包括人員異動、人事成本上升、全世界供應鏈變化等，整體疫情公務預算直接併入健保，對收入面產生大大的影響，以台北區為例第一、二季點值跌破0.8，對醫院是相當沉重的壓力，而2018年開始的攤扣制度，如果點值太低要重新攤扣，目標點值目前已經跌破0.9，樂見政府採取相關措施，回應醫界3年來疫情期間努力。

洪子仁則表示，今年撥補的240億是健保安全準備金，而健保非預期風險這筆款項，每一年只要沒動用就會滾入收入面安全準備金，從民國92年到現在都沒發生非預期風險，因而有89.7億滾入，整體而言補貼的合理性是在的，台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥則說，「健保署用這筆錢補點值，絕對站得住腳」。

洪子仁也說，健保開辦至今已28年，每年成長率平均值是4.77，今年核定4.7還是低於平均值，且過去成長率有到過5以上、也有低到3以下，如果總額要持續發展，因應新藥新科技、替醫事人員加薪提高機構韌性等，希望明年開始總額長率要提升到6%以上並持續8年，以貼近日本及韓國醫療支出占GDP比率，並期待113年健保點值能穩定在0.95元以上，不足部分由公務預算補入，確保醫療機構營收穩定、並有餘裕進行財務資源配置、提升醫護薪資、維持照護品質、添購新設備儀器等。

針對付費者代表說，這次總額協商中，醫界提出很多草案，但在需求評估或者預期效應都沒有寫清楚，各自有逾40項缺漏、沒有很明確評估的資料，周慶明則說，西醫基層方面，今年初就已經開始請各地方公會、各醫學會委員會提供今年度要成長的項目，包含提供哪些服務、要多少預算等。

周慶明表示，經過超過半年密集會議作出的結論，今年本著人文關懷跟健康促進的大主題，針對1到4歲、85歲以上等族群，需要投入更多精力時間溝通與照顧，包含高血壓臨床指引修正、白內障手術門檻放寬、護理師薪水調整等，健保署認同需要預算，但最後健保會協商是0，但醫界認為資料準備充足、訴求清楚。