無人機操作擬下修14歲！活動申請改分級收費 最快明年7月上路

無人機愈來愈夯，現行規範學習操作申請者須滿16歲。交通部民航局近日研擬修法下修至14歲，至於活動申請審查費用，擬採「許可期限」分級收費，7日內維持500元、3個月內則擬收8000元，將持續蒐集各級意見檢視修法，預計明年7月1日上路。

民航局副局長林俊良表示，《遙控無人機管理規則》實施3年多，考量無人機使用及平台應用日漸普及，加上無人機教育推動往下扎根，因此將現行規定須滿16歲下修至14歲，讓國中階段學子可學習申請操作，及早接觸應用。

此外，目前無人機活動申請審查費用為500元，有效期限3個月。本次修法也改採「分級收費」，收費方式調整為根據申請者申請期間長短，同意或許可期限7日內，維持收取500元，1個月內2200元、2個月內4800元、3個月內8000元。

林俊良說，修法出發點不為費用多寡，而是因目前許多申請人「都常常3個月」，縣市政府也向民航局討論，同區域數量無法有效管控，考量造成審查單位、航管單位人力與經費負擔，為有效管理空域資源，於是循以價制量的原則，改採分級收費制度。本次修法預計明年7月1日上路。

民航局表示，檢視時空環境變化與科技演進，著手修正《遙控無人機管理規則》部分條文，至12月1日前已召開三次說明會，蒐集各方意見。

民航局說，1日說明會中，玩家對分級收費了解，但對收費方式提出多項建議，民航局會盡速審酌玩家所提意見，並檢視草案內容，後續也會再召開說明會，蒐集各方意見。

民航局表示，此次修正，以資安檢測與活動申請審查費用調整最受使用者關心。資安檢測部分，法人與玩家均希望政府儘速公布相關檢測規範與已經通過檢測的廠商、型號，方便他們在採購、使用時有所遵循，民航局將協助轉達相關主管機關。