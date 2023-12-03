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雞蛋比菜便宜！ 本周蛋價不變 公會：周六開會討論漲跌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
盡管天氣轉涼有助於提升雞蛋買氣，但本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
盡管天氣轉涼有助於提升雞蛋買氣，但本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

本土雞蛋買氣差，蛋價連3波降價共降7元，已跌至近2年低點。台北市蛋商公會理事長林天來今天表示，各區蛋商雞蛋庫存仍多，但因天氣轉冷，買氣略有回升，已無累積情況；而禽場雞隻雖受天候影響有減產趨勢，但目前產量仍穩定，因此本周蛋價仍維持，至於後續漲跌，蛋價審議委員會將於12月9日開會討論。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3369萬隻，日產蛋量回升至12萬箱（每箱約200顆），已回到國人每日需求量。

林天來表示，本土蛋沒有安全疑慮，卻連續數月受到進口蛋影響，目前天氣雖轉冷、雞蛋需求量有增加，但先前各區蛋商雞蛋庫存多，目前就是慢慢清庫存，雖已沒有累積的情況，但買氣仍未完全恢復。

林天來指出，目前產量仍穩定，因此本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元，「現在吃蛋比吃青菜便宜」，呼籲消費者多支持本土雞蛋。

至於蛋價未來漲跌，林天來說，9日會召開會議討論，強調公會經得起考驗，不會胡亂公告，就讓一切回歸市場。

林天來表示，官方跟學者對雞蛋每日的銷售動態未必清楚，蛋農考量飼養成本，不希望蛋價持續下跌，但他自己開設蛋行，在市場也有零售點，每天10車載送上千箱雞蛋銷往各地，因此蛋賣得好不好、對於目前雞蛋市況，他非常清楚，「蛋不好賣就降價、好賣就調漲」，這就是市場機制。

雞蛋 蛋價 庫存

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