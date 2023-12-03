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東北風影響 高屏空氣品質今恐亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到東北風影響，高屏位於尾流弱風區，汙染物易累積，空品可能達橘色提醒。圖／取自空氣品質監測網
受到東北風影響，高屏位於尾流弱風區，汙染物易累積，空品可能達橘色提醒。圖／取自空氣品質監測網

受到東北風影響，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積，高屏空品區恐達「橘色提醒」等級。環境部提醒，明天西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，空品多為普通，周二東北季風再增強，迎風面雖擴散條件佳，但恐有微量境外汙染物移入台灣，中南部將受影響。

環境部指出，根據今天上午10時監測資料顯示，今天東北季風逐漸減弱，環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件仍佳，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，中部以北受華南雲雨區東移及降雨洗除作用影響 ，空氣品質多為普通，南部位於弱風處，汙染物稍易累積 ；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周二東北季風再增強，迎風面擴散條件佳，但東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

東北季風 東北風 宜蘭

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