午後降雨擴大！明鋒面掠過全台有雨 周四起乾冷到周六

東北季風及華南雲雨帶水氣影響，北部、東半部、中南部山區連日降雨。天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天東北季風較為減弱，但是水氣仍多，尤其下半天之後有持續增加的趨勢。

他說，北部、東半部為陰天有短暫陣雨天氣，迎風面會有較多的累積雨量，部分單點可能大雨等級。到了今晚降雨的區域擴大，甚至連中部、南部都可能會有局部短暫陣雨機。

溫度方面，北部、東北部較為偏涼，白天高溫20-22度，中部、花東地區高溫24-27度，南部高溫27-29度，夜晚到明天清晨中部、北部、東北部低溫17-19度，局部空曠地區低溫可能降到15度上下，南部、花東地區低溫19-21度，局部空曠地區低溫16-18度。

吳聖宇表示，明天有低壓鋒面系統在台灣附近建立並通過，配合華南雲雨帶水氣持續東移，降雨的範圍較大，中部、北部、東半部有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨，其中在迎風面地區的累積雨量還是會比較多，部分單點可能達到大雨等級。

他表示，預期等到明晚低壓鋒面逐漸東移遠離，降雨才會緩和，午夜過後各地降雨有逐漸停止的機會。整體來看，明天各地的降雨機率高。溫度方面仍是維持北部、東北部全天較偏涼的情況，其他地方則是白天大致舒適到略偏暖，夜晚清晨偏涼。

周二水氣較少，吳聖宇表示，天氣有個短暫的空檔，不過，台灣附近還是東北季風影響，迎風面仍有些局部短暫陣雨的機會，其他地方為多雲。

他說，周三水氣又有略增多的趨勢，迎風面北部、東半部以及中南部山區有短暫陣雨，中南部平地仍為多雲。周四、周五乾冷空氣移入，各地天氣較為穩定，大致都是多雲或晴的天氣型態，只有花東地區可能有零星降雨的機會。周六、周日台灣附近風向轉為東南風，東半部有短暫陣雨，西半部仍為多雲到晴的天氣。

溫度方面，大致持續北台灣較偏涼，其他地方日夜溫差較大的型態，他說周四到周六因為乾冷空氣移入，天氣好轉，輻射冷卻作用預期會比較明顯，中北部、東北部空曠地區有較低溫度出現的機會，最低溫有可能降到12-14度左右。白天因為陽光露臉，高溫反而會上升，造成日夜溫差更為擴大，早出晚歸要多加注意。