今天水氣增 吳聖宇：周四乾冷空氣南下 探12度低溫

天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天白天隨著中層西風短波槽東移，來自華南的水氣有逐漸增多的趨勢，北部、東北部、東部下雨更明顯一些，到晚間中部、南部地區可能有局部短暫陣雨出現的機會。

他說，明天短波槽東移通過台灣附近，台灣以東海面將有低壓波動以及鋒面建立起來，雖然直接鋒生的位置並不在台灣上空，但還是會讓大氣狀態變得不穩定，預報資料來看各地都有下雨的機會。

吳聖宇表示，中部、北部、東北部、東部下雨的情況可能會相對明顯，降雨時間較長，局部山區的雨量也可能較多。南部、東南部也會有局部短暫陣雨，雨量會比較少一點，但還是有下雨的可能性。

他表示，最快周一晚間隨著低壓鋒面以及中層短波槽向東發展遠離，各地降雨的狀況才會逐漸趨緩或停止。周二短波槽東移離開，出現一個短暫的空檔，雖然各地雲量偏多，但是下雨的情況大幅減少，東北風的迎風面可能有局部降雨，其他地方大致為多雲的天氣。

吳聖宇表示，周三則是另一個中高層西風短波槽東移通過，屆時在北部、東半部以及中南部山區降雨又會較為增多，不過這次的水氣較少一些，預估降雨增多的情況以迎風面還有山區為主，中南部平地受影響會比較小。

他說，周四、周五中高層短波槽通過後，乾空氣移入，各地天氣將較為穩定，下雨的機會低，大致都是多雲到晴的天氣為主。下周末可能又會有新的天氣變化，不過時間尚早，預報變動性仍大，還有待觀察。

溫度方面，今天到周三北部、東北部都較為偏涼，白天高溫維持在20-22度左右，中部、花東地區的高溫大約在23-26度，南部地區高溫仍有26-28度。夜晚清晨的低溫在中部以北、東北部大約是17-19度，局部空曠地區有可能出現15度上下的低溫，南部、花東地區低溫則是在19-21度，局部空曠地區有16-18度的低溫。

吳聖宇表示，值得注意的是，周四、周五清晨因為乾冷空氣南下，配合天氣放晴，輻射冷卻作用加持，中北部、東北部有可能出現較低的溫度，低溫有機會降到12度上下，不過白天的高溫反而因為天氣好轉而有所上升，日夜溫差預估會更為明顯拉大。

吳聖宇說，整體來看，未來幾天的天氣、溫度變化都比較多樣，預報的變化大，掌握度也比較差，一定要多留意最新的天氣預報資訊。