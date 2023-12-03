迎風偶雨北台灣濕涼 吳德榮：鋒面明通過全台有雨

今天白天東北季風略減弱，水氣仍多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大台北及東半部仍有局部短暫雨。氣溫略升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北部17至22度、中部15至29度、南部16至30度、東部15至27度。

吳德榮表示，今晚至明天鋒面在台灣附近醞釀（鋒生過程），並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦偶有零星飄雨的機率。周二鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周三水氣略增，北部及東半部偶有局部短暫雨。周四、周五大陸高壓籠罩，各地為晴朗穩定的天氣，日夜溫差很大。周六東半部水氣增多，西晴朗、東偶有局部短暫雨。