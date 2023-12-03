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迎風偶雨北台灣濕涼 吳德榮：鋒面明通過全台有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大台北及東半部仍有局部短暫雨。今晚至明天鋒面在台灣附近醞釀並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦偶有零星飄雨的機率。本報資料照片
今天大台北及東半部仍有局部短暫雨。今晚至明天鋒面在台灣附近醞釀並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦偶有零星飄雨的機率。本報資料照片

今天白天東北季風略減弱，水氣仍多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大台北及東半部仍有局部短暫雨。氣溫略升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北部17至22度、中部15至29度、南部16至30度、東部15至27度。

吳德榮表示，今晚至明天鋒面在台灣附近醞釀（鋒生過程），並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦偶有零星飄雨的機率。周二鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周三水氣略增，北部及東半部偶有局部短暫雨。周四、周五大陸高壓籠罩，各地為晴朗穩定的天氣，日夜溫差很大。周六東半部水氣增多，西晴朗、東偶有局部短暫雨。

他表示，本周無強冷空氣，白天陽光加熱及夜間輻射冷卻的逐日變化，為氣溫起伏的主因。

歐洲（ECMWF）模式模擬4日20時地面氣壓及降水圖（左圖）顯示，鋒面快速掠過，中部以北降雨明顯，南部亦偶有零星飄雨的機率。模擬7日20時地面氣壓及降水圖（右圖）則顯示，大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式模擬4日20時地面氣壓及降水圖（左圖）顯示，鋒面快速掠過，中部以北降雨明顯，南部亦偶有零星飄雨的機率。模擬7日20時地面氣壓及降水圖（右圖）則顯示，大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 東北季風

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