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部署百歲人生 進修退休準備課

聯合報／ 記者蘇湘雲林琮恩李樹人／台北報導
聯合報公布退休力調查，國人連續三年退休準備分數不及格，昨舉辦「以防萬一活到一百歲」退休力論壇，吸引超過三百人參與，場外還設肌力大挑戰等攤位。記者曾原信／攝影
聯合報公布退休力調查，國人連續三年退休準備分數不及格，昨舉辦「以防萬一活到一百歲」退休力論壇，吸引超過三百人參與，場外還設肌力大挑戰等攤位。記者曾原信／攝影

「以防萬一活到一百歲」二○二三年退休力論壇昨登場，逾三百位「同學」參與退休準備課，邁向長壽人生。國人退休準備分數連三年退步，專家疾呼，百歲人生需及早規畫，不只應關注財務，更要存健康和朋友本，同時也得學習辨別長壽人生中的新興風險「詐騙」。

聯合報二○二○年開啟國民退休準備工程，「六種動物退休力」供評量國人退休力，昨首度舉辦實體論壇，邀請多位專家與意見領袖，如國衛院長司徒惠康、國科會科技辦公室執行秘書沈弘俊等，與讀者一同超前部署百歲人生。  

聯合報永續工作室永續長羅國俊稱現場觀眾為「同學」，為邁入幸福老年，得學習儲備「退休力」，過去百歲人生幾乎不可能發生，如今人人都是人瑞候選人。司徒惠康說，退休絕非中老年人的事，擬定高齡策略，所有人都應及早準備。

退休準備中，財務最令人擔心。中華民國退休基金協會前理事長王儷玲說，低估退休需求、太晚儲蓄、投資保守、選錯投資工具，未及早規畫保險等是普遍問題。中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋說，富足退休應考慮「退休三本」老本、病本、保本。而防堵詐騙更是「保本」之道，得避開飆股社團、別信投報率過高商品等。

想要不長照人生，長庚醫院臨床護理師譚敦慈說，均衡飲食補充蛋白質。聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱說，衰弱非疾病，卻可能導致失能，存妥肌肉、骨骼、神經等健康三力，能避免老後「被長照」。

關渡醫院長陳亮恭說，醫療帶動長壽，而數據驅動長壽服務，未來將發展更多精準健康醫療。昨參加論壇者皆可獲得「以防萬一財務筆記本」，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，筆記本可紀錄銀行帳戶、保單等，幫助面對人生的萬一，明年將陸續推出各類「以防萬一筆記本」。

人生 財務 詐騙

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