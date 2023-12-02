影／2023亞洲技能競賽勇奪25面獎牌 代表團今天返國

2023第二屆亞洲技能競賽中華代表團今天返國，勞動部常務次長陳明仁接機時受訪表示，這次國手們表現出絕對的專注、信心，展現出台灣的技職能力與水準，2年後台灣會舉辦第三屆亞洲技能競賽，期待會持續有好成績。

2023第二屆亞洲技能競賽11月26日至30日在阿拉伯聯合大公國阿布達比盛大舉辦，我國國手在這場競賽中勇奪12金、6銀、4銅、3優勝，總計25面獎牌，獲獎率達93％，獲獎總成績在24個參賽國排名第一，代表團於今天下午4時左右抵達桃園機場，現場有許多人前來接機，歡迎代表團凱旋歸國。

勞動部常務次長陳明仁受訪時表示國手們這次表現出絕對的專注、信心，和非常好的技藝表現，足以展現台灣的技職能力和水準，2年後台灣會舉辦第三屆亞洲技能競賽，樂觀期待在這方面會持續有好成績，這次國手和裁判長都很辛勞，初估國手得到的獎金約新台幣300萬元，連同裁判長會有約460餘萬元的獎金。

在青年組「服裝創作」職類中奪得金牌的國手孫謦受訪時表示，練習時就一直以金牌為目標，感謝背後辛苦的指導團隊、老師和三民家商、家人的支持，若沒有他們，也沒有今天的成績，雖然很累但是很開心。