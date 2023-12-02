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醫界喊話 盼健保點值113年起穩在0.95元以上

中央社／ 台北2日電

行政院同意動支51.33億元，搶救上半年因民眾就醫爆量而縮水的健保點值，緩解醫院診所進帳打折問題。醫界肯定並呼籲，盼明年起將點值穩在0.95元以上，不足則由公務預算補入。

健保總額是事先匡列預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋，今年3月20日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從第5類法定傳染病改為第4類，民眾就醫爆量，使用醫療服務明顯變多。

今年1到6月健保給付點值縮水，1點不足1元，形同醫院診所的進帳打折，醫界更憂心點值降至0.8元。行政院11月30通過衛福部報告，同意動支約新台幣51.33億元，補貼中醫、西醫基層及醫院部門健保點值，且此補貼不會影響明年健保費率。

至於預算來源，健保署當時指出，將優先動支今年健保總額預算的其它預算「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」項目預算8億元，不足部分，再由行政院112年以公務預算挹注全民健康保險基金240億元支應。

消息一出，醫界認為振奮人心。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天透過新聞稿發表共同聲明指出，如果以浮動點值估計，今年第1、第2季在未攤扣前，多為0.7元左右，如今政府著手調整，保障健保各區平均點值至少0.9元，值得肯定。

聲明也提到，雖然今年補足到0.9元，但醫界期待113年起能將點值穩定在0.95元以上，不足部分由公務預算補入，方可確保醫療機構營收穩定，並有餘裕進行財務資源配置，包含提升醫護薪資、維持醫療照護品質及購置新設備儀器等，共同打造醫療永續的健康台灣。

不過，健保會非醫界代表包括付費者與專家學者、公正人士代表委員們，對於動用應屬於安全準備金的健保基金，撥補112年醫界點值一事，表達高度遺憾，成嚴重破壞健保會與健保協商制度惡例，明天將進一步召開記者會抗議。

健保 行政院 中醫

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