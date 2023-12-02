快訊

綠營鐵票倉多難選？韓國瑜再爆金句：沒女友叫寂寞 沒選票是落寞

沒充電站…特斯拉車主「1招土炮」解決 台電搖頭說不行

500趴2023／「500趴」周六吸5萬人次創高峰 把握周日揪友來開趴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

myfone行動創作獎「融」合AI 行動影片雙二獎共享百萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣大哥大基金會第17屆myfone行動創作獎今舉行頒獎典禮，行動影片組首獎雖從缺，但加碼決定由二獎的兩組得主「綠Keyman」與「遙想」共享百萬獎金。記者葉冠妤/攝影
台灣大哥大基金會第17屆myfone行動創作獎今舉行頒獎典禮，行動影片組首獎雖從缺，但加碼決定由二獎的兩組得主「綠Keyman」與「遙想」共享百萬獎金。記者葉冠妤/攝影

台灣大哥大基金會第17屆myfone行動創作獎，今年以「融 Unity in Diversity」為主題，首度開放參賽者運用AI投稿創作，吸引逾四萬件作品參賽，參賽者橫跨7歲至97歲，史上年齡差距最大。本屆行動影片組首獎雖從缺，但加碼決定由二獎的兩組得主「綠Keyman」與「遙想」共享百萬獎金。

行動影片組二獎得主，分別是源日影像「綠Keyman」、李依璇與劉哲均「遙想」。源日影像團隊致詞時說，影片想傳達的理念是每支影片的製作都仰賴非常多工作人員，每個工作人員都是關鍵人物，源日2013年第一次參賽獲獎，獲10萬元作為創業基金，10年後又拿獎，意義非凡，代表這10年有所成長。源日影像同時囊括最佳編劇獎、最佳演員獎。

代表李依璇與劉哲均上台領獎的友人則說，受智慧型手機的直式視角影響，現代人的美感與觀看視角比例也從過去的橫式變成直式，這支影片的就是以此為發想。

台灣大哥大總經理林之晨表示，今年myfone行動創作獎以「融 Unity in Diversity」主題延續多元共融精神，並首度開放以AI輔助創作，更有兩件導入AI作品獲獎，很開心見到參賽者勇於探索新科技，為作品碰撞出不同火花，人類創作者將來應與AI協作，互相激盪、互補互利。

原創歌曲組本屆投稿作品超過1000首，涵蓋越南語、客家語、閩南語、英文、日文，以及太魯閣族、賽德克族、阿美族、布農族等原住民族語作品多元語種，客語作品「想尋到」客家八音結合EDM曲風，跳脫傳統框架，且評審認為其旋律格式與詞曲創作「高度完整」，獲得20萬元首獎。

第6度參賽的王翰哲，今年則以「天有不測疫情，人有保單獲福」獲得「訊息文學組」時事組首獎7萬元及成語詩詞創新應用特別獎兩點五萬，等於用16個字一口氣抱走9.5萬元，他還另拿到故事接龍、生活組佳作，總計五個獎項進帳逾13萬元，突破個人最佳成績，也成本屆最大贏家。

此外，本屆「生物多樣性特別獎」新設10萬元獎金，由紀錄片「小蝦虎的逆襲」拍攝台灣特有種小蝦虎奮力逆溯而上的毅力，同步也點出高聳的人為攔砂壩，對自然生態造成巨大的迫害，獲評審一致肯定，抱回首獎。

影片 特別獎

延伸閱讀

高通台灣創新競賽第五屆冠軍出爐 拿下首獎400萬元

台灣大、台灣之星今合併後用戶破千萬 月租費最低149元起

拍高雄輕軌美照拿獎金 首獎8萬元還有網路最佳人氣獎

全國技藝競賽新北奪72獎項居冠 汽修首獎現場提車回家

相關新聞

健保總額成長率封頂、預算補點值 健保會代表意見分歧

健保會非醫界代表明日將共同開記者會批評健保總額協商制度蕩然無存，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會三單...

宜蘭男打莫德納成格林巴利症候群 獲疫苗救濟金20萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第212次審議小組會議紀錄，此次共審查142案，其中17例獲得救濟金，...

台鐵北迴線宜蘭新觀音隧道口電纜被偷剪 行車異常

台鐵北迴線漢本車站到武塔車站間、靠近新觀音隧道南口處，今天上午4時許號誌電纜被不明人士剪斷12公尺，造成號誌異常，影響行...

女子不煙不酒！誤吞薑片卡喉嚨揭患食道癌 醫生指「1習慣」風險最高

不煙不酒一樣有機會患食道癌！台灣有名70歲女病人吃薑母鴨時誤吞薑片卡喉嚨求醫，事後感覺吞嚥不順，懷疑咽喉發炎，獲轉介到胃腸肝膽科，照胃鏡發現食道有塊約3厘米、佔管徑三分一的硬物，終確診食道的鱗狀上皮細胞癌。女病人本身不煙不酒，但平日愛喝熱湯，放涼一點喝都不行，冬天更是日日喝。醫生提醒常喝高溫飲品可引致食道癌，又分享兩項研究，原來患食道癌最高風險的因素，是「喝太快」。

影／鼓勵陸港澳入境採檢 薛瑞元：可能延長到過年後

疾管署為加強監測大陸的呼吸道疾病疫情及有無新興或變異變原體，在國內4處國際機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛...

奇景！霧社水庫出現超大海獅 竟是卡努颱風後遺症

「霧社水庫出現超大海獅！」8月卡努颱風破壞力驚人，仁愛鄉受創最嚴重，漂流木一度占據霧社水庫十分之一水面，經過3個多月打撈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。