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南澳神秘沙灘衝浪恐挨罰 地方、衝浪客無共識

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
警方今天上午盤查10多名衝浪客後將資料送到縣府，衝浪客不滿警方盤查，也不解地方為何如此反對衝浪運動。圖／民眾提供
警方今天上午盤查10多名衝浪客後將資料送到縣府，衝浪客不滿警方盤查，也不解地方為何如此反對衝浪運動。圖／民眾提供

宜蘭南澳鄉神秘沙灘今天上午出現10多名衝浪客，地方人士檢舉後警方到場盤查，將資料送往縣府。地方人士不滿衝浪客不顧禁令，影響漁民作業與釣客釣魚；衝浪客疑惑為何被警方盤查，且難理解政府為何禁止水域活動。縣府表示，違規在神秘沙灘衝浪可處1萬元到5萬元罰鍰。

台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會理事長葉武訓表示，每年都有衝浪客無視禁令到神秘沙灘衝浪，地方組成的巡守隊一般會先勸阻，屢勸無果才會向公權力檢舉；今天上午這批衝浪客已經來過好幾次，不但不聽勸，還會駕駛同樣被禁止的沙灘車，甚至在沙灘上洗澡。巡守隊拍下違規畫面、蒐集足夠證據才檢舉。

警方上午到場攔下衝浪客盤查，記下資料送往縣府。衝浪愛好者阿瑪不解，他們都還沒下水衝浪，就被警察強制盤查；如果神秘沙灘真的禁止衝浪，他們願意受罰，但也應該是由縣府開罰，不太樂見警方在未抓到現行的情況下執法。

阿瑪補充，台灣是海島國家，衝浪做為一個蓬勃發展的運動，在台灣竟然在多處被禁止，有點難理解；因為一些風險就大幅禁止，會讓不了解水域的人更沒有相關知識，且衝浪能帶來觀光財，值得發展。後續會繼續與地方溝通，申請開公聽會，了解在地人士的想法，若有哪裡做得不對，也願意改正。

葉武訓指出，神秘沙灘雖然被稱作沙灘，部分區域也有沙子，其實主要是礫灘，並不適合衝浪，而且衝浪客停車、擾動水域，會影響當地漁民捕撈浪花蟹、釣客釣魚。如果後續相關團體促使政府修法、讓神秘沙灘可以衝浪，他也不會多說什麼，可目前畢竟還是禁止狀態，應該要遵守規定。

縣府工商旅遊處表示，南澳海岸屬於陡降行海岸，2021年經專家評估，公告從烏石鼻到和平溪口，每年4月到9月可以從事獨木舟、立式划槳，全年禁止衝浪、游泳、水上腳踏車等，違者若經相關單位發現或民眾檢舉，認定屬實後可處1萬到5萬元罰鍰。

宜蘭縣政府工旅處表示，神秘沙灘禁止衝浪，違者可處1萬到5萬元罰鍰。圖／民眾提供
宜蘭縣政府工旅處表示，神秘沙灘禁止衝浪，違者可處1萬到5萬元罰鍰。圖／民眾提供
南澳神秘沙灘巡守隊多次拍到衝浪客違規下海，拍下照片、影片向公家機關檢舉。圖／民眾提供
南澳神秘沙灘巡守隊多次拍到衝浪客違規下海，拍下照片、影片向公家機關檢舉。圖／民眾提供

沙灘 南澳 漁民

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