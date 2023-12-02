不畏火吻傷害苦練踢拳道爭光 卓修世獲金鷹獎表揚

「學會和自身狀況共處」對全身燒燙傷達60%的卓修世來說，是28年來從不間斷與關節變形等後遺症拼搏的過程，堅韌如他，為台灣拿下亞洲踢拳道錦標賽銅牌，今天獲金鷹獎表揚。

12月3日國際身心障礙者日前夕，第27屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮今天舉行。金鷹獎目前累計310名優秀的身心障礙者接受表揚，肯定他們突破自身與外在環境雙重困難，更進一步發揮專長幫助社會上其他需要幫忙的人。

今年共10名得獎者，行政院政務委員林萬億、衛生福利部長薛瑞元出席並頒獎，表達衷心的敬佩與祝福，盼藉由這些身心障礙者的優秀表現，促進社會大眾對身心障礙議題的認識與關注。

得獎者中，陽光活力中心身心障礙者體能教練卓修世，專為身心障礙者規劃運動。旁人口中的他樂觀積極又正向，卻在13歲正是調皮搗蛋那年，因焚燒野草取樂，未料引火自焚，造成全身60%面積的燒燙傷，留下手臂無法伸直、手指變形等後遺症。

然而28年來，卓修世沒有被絆住腳步。尤其在高中迷上桌球後，因好勝心而積極復健，直到進入踢拳道領域卡瓶頸，體悟接下來只會遇到更厲害對手，後遺症帶來的劣勢越來越明顯，他毅然接受開刀，再度從復健開始磨練，頑強性格讓他一路打到民國111年曼谷亞洲踢拳道錦標賽，為台灣奪下銅牌。

「他很有主見啊，既然要他別打不可能，就不要給他壓力，才能更專注比賽。」卓媽媽今天陪兒子出席第27屆身心障礙者楷模金鷹獎表揚典禮，眼裡滿溢著對兒子獲獎的驕傲與疼惜。

就像卓修世怕媽媽擔心，總是先斬後奏，打完比賽才告訴對方，卓媽媽也曾偷偷跑去看比賽，結果在比賽場合相遇，卓修世趕緊要媽媽回家。講到這段往事時，母子倆不禁相視大笑，深厚情感展露無遺。

卓修世笑說，每回參加比賽都以為是最後一次，但輸了就想要贏回來，贏了要蟬聯寶座，特別是休息一段時間還是會想念這個舞台，加上現在帶學生，看著他們努力，更加覺得自己好像可以再打一下，期勉「學會和自身狀況相處，讓它成為我們的特色」。

林萬億致詞時提到，行政院已拍板5年期計畫，預計投入逾新台幣480億元，增加社區及日照據點，同時提高身心障礙照顧服務教保員薪資樓地板至3萬7700元。