花蓮慈濟醫院研發急救智慧醫療車 獲國家新創獎
花蓮慈濟醫院首創急救智慧醫療車，整合高級心臟救命術（ACLS）資訊系統、臨床生理監測及智慧藥櫃等設施，提升急救病人救回機率，獲得2023國家新創獎肯定。
慈濟醫院發布新聞資料指出，當心跳停止跳動，腦部在4分鐘後就會因缺氧而受損，缺氧超過10分鐘後，腦部可能永遠死亡，「時間」是急救成功恢復自主心律的絕對關鍵。
慈濟醫院癌症醫學中心、急診部與急診護理團隊經過1年討論與設計，研發出「智能九號生命之鏈」急救智慧醫療車，從急診醫療團隊角度出發，設計急救流程進行用藥控管、時間記錄、醫生判讀與決策追蹤等，並能防止、導正人員執行錯誤，也能減輕醫護團隊執行ACLS急救的心理負擔。
花蓮慈院急診部醫師賴佩芳表示，團隊除了要能隨時掌握ACLS正確時序，還得在極短時間內依病人狀況判斷給予藥物、計算劑量、是否電擊等，對醫護團隊是不小壓力。
另外，因急救緊迫性導致許多醫療記錄無法即時記錄，病歷與護理記錄皆採用事後回憶，護理部主任鍾惠君分享，這套系統可同時將急救記錄輸出整合到醫院的醫療資訊系統，讓後續照護的醫護人員能快速掌握病人狀況。
花蓮慈濟醫院指出，這台急救智慧醫療車獲得2023國家新創獎「臨床新創獎」肯定，並於「2023台灣醫療科技展」期間展出。
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