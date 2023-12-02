花蓮慈濟醫院研發急救智慧醫療車 獲國家新創獎

不煙不酒一樣有機會患食道癌！台灣有名70歲女病人吃薑母鴨時誤吞薑片卡喉嚨求醫，事後感覺吞嚥不順，懷疑咽喉發炎，獲轉介到胃腸肝膽科，照胃鏡發現食道有塊約3厘米、佔管徑三分一的硬物，終確診食道的鱗狀上皮細胞癌。女病人本身不煙不酒，但平日愛喝熱湯，放涼一點喝都不行，冬天更是日日喝。醫生提醒常喝高溫飲品可引致食道癌，又分享兩項研究，原來患食道癌最高風險的因素，是「喝太快」。

2023-12-02 14:49