奇景！霧社水庫出現超大海獅 竟是卡努颱風後遺症

「霧社水庫出現超大海獅！」8月卡努颱風破壞力驚人，仁愛鄉受創最嚴重，漂流木一度占據霧社水庫十分之一水面，經過3個多月打撈清理仍未打撈完。生態學者蔡嘉陽最近以空拍機調查河川環境，意外拍到霧社水庫上漂流木狀似一隻海獅，動作姿態生動讓人驚奇。目前除持續打撈作業，同時開放民眾撿拾，以加速漂流木清理。

蔡嘉陽博士最近接連以空拍機，記錄霧社水庫的水文變化，水面上仍有大批漂流木群，隨著水流變化形狀，前天的空拍照，漂流木群形似一隻海獅，雙腳撐起身體抬著頭，動作姿態維妙維肖，看到照片的民眾都覺得相當驚奇，也對水庫仍有這麼多漂流木感到憂心。

萬大發電廠指出，霧社水庫淤積嚴重，這次卡努颱風大量漂流木從集水區沖刷而下，一度遍布十分之一水面，風災期間，仁愛消防分隊出動橡皮艇救援受困民眾，還曾困在漂流木群中，動彈不得。台電以攔截網控制漂流木移動，委託包商打撈漂流木到臨時堆置場，以免影響水庫運作和排砂。

林業及自然保育署南投分署表示，這批漂流木貴重木已經完成註記集運，並從10月30日開放民眾撿拾，至今撿拾400立方公尺，但還是有不少漂流木堆置。

萬大水庫表示，因為漂流木深度在1公尺以上，且因浸水相當沉重，要清運及拖移漂流木相當費時間，漂流木群會隨水流變換形狀，但水面布設攔截網控制漂流木移動方向，不會影響水庫運作，也會要求包商加速漂流木打撈作業。