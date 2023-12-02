北台灣持續濕涼！下周玉山可望迎雪 各地轉乾時間點曝

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，但北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨。下周一華南雲雨區東移，水氣涵蓋範圍最廣，中部以北及東半部有短暫雨、南部也有零星雨，預計下周四才會逐漸轉乾。此外，下周一若溫度配合得宜，玉山有機會迎來今年入冬以來初雪。

氣象署預報員陳伊秀表示，明天東北季風減弱，還是有部分水氣，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨，下周一華南雲雨區東移，水氣涵蓋範圍最廣，中部以北及東半部有短暫雨、南部也有零星雨，下周二東北季風增強，一路影響到周四，其中周二、周三迎風面北部、東半部及中南部山區有局部降雨。

她表示，下周四逐漸轉乾，僅剩東半部有零星降雨。下周五、周六各地為晴到多雲，東半部有零星降雨。另外，下周一水氣增多，若溫度配合得宜，3500公尺以上高山，如玉山就有機會降雪，也是今年入冬以來初雪。

溫度方面，陳伊秀指出，北台灣在下周三前都是濕涼天氣，高溫回升不多來到19至22度，中南部高溫有機會達25至27度，下周一受降雨影響，中部可能再略降為24、25度。

另外，她也說，各地整周低溫約18、19度，下周四、周五清晨受輻射冷卻影響，北部約15、16度，中南部也只有16至17度。周五、周六白天溫度逐漸回升，北台灣可回到24、25度，中南部26、27度。