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身心障礙10楷模受金鷹獎 政府5年砸百億盼改善社會環境

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行政院政務委員林萬億及衛生福利部部長薛瑞元向身心障礙楷模金鷹獎10位得獎者頒獎。記者李青縈／攝影
行政院政務委員林萬億及衛生福利部部長薛瑞元向身心障礙楷模金鷹獎10位得獎者頒獎。記者李青縈／攝影

衛福部今舉辦第27屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮，衛福部長薛瑞元出席頒獎並致詞表示，10位得獎者各有豐富故事，今日有機會頒獎給他們，也代表社會對他們的肯定及感謝。

身心障礙楷模金鷹獎今年已邁入第27屆，薛瑞元表示，響應12月3日「國際身心障礙者日」，今日頒獎給從77名各方推薦名單中嚴選出的10位得獎者，他們都把自己專長發揮、協助社會上其他需要幫助的人，實在令人感動。

薛瑞元說，政府在身心障礙者照顧上也不遺餘力，日前行政院通過「身心障礙照顧服務資源布建計畫」為五年480億元，對照顧人力培訓等加強，希望把對身心障礙的照顧加深。另外，在優化兒童醫療照顧計畫中，也有規畫早期發現發展遲緩等未來有可能變成身心障礙的小孩，早期介入治療； 如果無適當治療的話，也會提早協助，讓其盡可能自立生活。

行政院政務委員林萬億也表示，該計畫支持身心障礙照顧服務的教保員薪資樓地板提高至3萬7700元、生活服務員3萬3700元。另外也邀請各部會，例如經濟部、交通部一起打造對身心障礙者更有好的環境。

獲獎的十位得獎者分別為：林財得先生擔任台電核能發電處工程師，並在社區以及長照機構教導小朋友和長者手作吸管草編藝術。

徐敬宗先生從事照顧服務員，並運用鋼琴、陶笛、直排輪、烘焙等各項才藝回饋社會；王紹丞先生熱衷投入繪畫、資訊工程與生命教育等領域，未來更規劃結合AI來創業。

葉芝伶女士熱衷學習多種樂器（鋼琴、大提琴等）更考取街頭藝人證。卓修世先生目前在陽光活力中心擔任身心障礙者體能教練，專為身心障礙者規畫運動；郭柏伶女士積極參與先天性成骨不全症關懷協會的各項公益活動，結合自己的生命故事宣導先天性成骨不全症。

江雅雯女士在工作職場表現優異並熱心推廣智能障礙青年自我倡導；吳坤穎先生每周在台東基督教醫院、台東馬偕醫院大廳、飛機場等擔任鋼琴演奏志工。胡恒正先生在開南大學擔任特殊教育推行委員會委員，打造無障礙社會。朱清良先生主動參與漸凍人協會推動的「腦波儀與語音合成系統」科技輔具開發計畫。

薛瑞元 台東

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