身心障礙10楷模受金鷹獎 政府5年砸百億盼改善社會環境

衛福部今舉辦第27屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮，衛福部長薛瑞元出席頒獎並致詞表示，10位得獎者各有豐富故事，今日有機會頒獎給他們，也代表社會對他們的肯定及感謝。

身心障礙楷模金鷹獎今年已邁入第27屆，薛瑞元表示，響應12月3日「國際身心障礙者日」，今日頒獎給從77名各方推薦名單中嚴選出的10位得獎者，他們都把自己專長發揮、協助社會上其他需要幫助的人，實在令人感動。

薛瑞元說，政府在身心障礙者照顧上也不遺餘力，日前行政院通過「身心障礙照顧服務資源布建計畫」為五年480億元，對照顧人力培訓等加強，希望把對身心障礙的照顧加深。另外，在優化兒童醫療照顧計畫中，也有規畫早期發現發展遲緩等未來有可能變成身心障礙的小孩，早期介入治療； 如果無適當治療的話，也會提早協助，讓其盡可能自立生活。

行政院政務委員林萬億也表示，該計畫支持身心障礙照顧服務的教保員薪資樓地板提高至3萬7700元、生活服務員3萬3700元。另外也邀請各部會，例如經濟部、交通部一起打造對身心障礙者更有好的環境。

獲獎的十位得獎者分別為：林財得先生擔任台電核能發電處工程師，並在社區以及長照機構教導小朋友和長者手作吸管草編藝術。

徐敬宗先生從事照顧服務員，並運用鋼琴、陶笛、直排輪、烘焙等各項才藝回饋社會；王紹丞先生熱衷投入繪畫、資訊工程與生命教育等領域，未來更規劃結合AI來創業。

葉芝伶女士熱衷學習多種樂器（鋼琴、大提琴等）更考取街頭藝人證。卓修世先生目前在陽光活力中心擔任身心障礙者體能教練，專為身心障礙者規畫運動；郭柏伶女士積極參與先天性成骨不全症關懷協會的各項公益活動，結合自己的生命故事宣導先天性成骨不全症。

江雅雯女士在工作職場表現優異並熱心推廣智能障礙青年自我倡導；吳坤穎先生每周在台東基督教醫院、台東馬偕醫院大廳、飛機場等擔任鋼琴演奏志工。胡恒正先生在開南大學擔任特殊教育推行委員會委員，打造無障礙社會。朱清良先生主動參與漸凍人協會推動的「腦波儀與語音合成系統」科技輔具開發計畫。