台鐵局末代婚禮促成24對佳偶 他休假搭3小時火車追愛

台灣鐵路管理局職工福利委員會今於台北車站大廳舉辦「2023年台鐵集團結婚典禮」，共24對佳偶締結連理，面對明年台鐵即將公司化，這也是以台鐵局名義辦理的最後一次集團婚禮。彰化機務段技術助理戴敬軒及彰化車班車長的邱韋甄因桌遊相識，過去兩人工作地點距離遙遠，戴敬軒假日常從七堵搭3個多小時的火車到台中追愛。

台鐵局2012年起舉辦集團婚禮，至今促成264對佳偶，2012年33對、2013年27對、2014年38對、2015年22對、2016年31對、2017年31對、2019年28對、2022年30對、2023年24對。台鐵局長杜微今與台灣鐵路工會理事長陳世杰作為雙方主婚人、台鐵職工福利委員會主委林佑哲為介紹人、勞動部部長許銘春為證婚人，紛紛為新人送上紀念禮。

許銘春表示，台鐵歷史悠久且遍布全台，今天串連起24個家庭，見證如台鐵列車一般踏上結婚旅程，相信這24對愛侶都能像台鐵一樣，無論風雨都能堅定向前行。另外，優秀新人能提供國家更多、更好的勞動力，拜託他們增產報國，「兩個恰恰好、三個剛剛好」，為國家作育英才。

杜微致詞指出，有3點要對24對新人說，第1點是現在台鐵局仍然持續在努力，據了解，今天24對佳偶中，有10對是雙方都在台鐵工作，台鐵局會非常努力提供最好工作環境場域，希望大家一起發揮公共服務效果。第2點是台鐵局辦幼稚園、托兒所都已經開幕運作，大家增產報國可以全力以赴，並允諾後續教育、關照工作會持續加強。第3點是台鐵局明年華麗轉身成台鐵公司，未來經營絕對符合社會、民眾及員工期待，不會讓大家失望。

彰化機務段技術助理戴敬軒2018年鐵路特考機械工程，分發到七堵機務段，從事車輛檢修工作，他與同年被分發到台中站、現為彰化車班車長的邱韋甄在北投員訓中心交誼廳相識，一個檢車員班、一個運輸班，兩人看似毫無交集，因為一起玩桌遊越來越熟悉彼此。

戴敬軒表示，兩人先前因為工作，一個在七堵、一個在台中，每逢假日他都會搭著3個多小時的火車去找女方。邱韋甄也說，因為兩人都在台鐵工作，能相互理解及體諒彼此的辛苦及工作型態，穩定交往3年後決定從戀人晉升為家人。