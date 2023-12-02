影／鼓勵陸港澳入境採檢 薛瑞元：可能延長到過年後

疾管署為加強監測大陸的呼吸道疾病疫情及有無新興或變異變原體，在國內4處國際機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛瑞元今天上午前往桃園國際機場視察措施時表示，目前未檢出關注的黴漿菌，但以目前規劃，可能必須延長措施到農曆過年後。

疾管署為監測自大陸入境旅客有無新興或變異病原體，自11月26日起已在台北、桃園、台中及高雄4處國際機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，鼓勵來自大陸、香港及澳門等地區旅客搭機入境時，若有發燒、呼吸道疾病等類流感症狀，主動洽機場檢疫人員評估、採檢，檢驗內容包含流感、新冠肺炎、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

衛福部長薛瑞元及疾管署長莊人祥於今天上午前往桃園國際機場視察「定點監測、鼓勵採檢」措施執行情形，並到入境層的發燒篩檢站及採檢室了解新措施的作業狀況。薛瑞元在接受媒體聯訪時表示，新措施從11月26日至目前30日為止共採檢52人，其中有34人驗出陽性，有60％是流感病毒、23.5％是新冠肺炎病毒，未檢出受到關注的黴漿菌。

對於受到關注大陸爆發的黴漿箘疫情，薛瑞元指出，其實黴漿菌台灣一直都有，每年也都有高低起伏，但並沒有造成大流行，如果在邊境沒辦法檢驗出來、潛伏期長，進來後再發病、被檢驗出來，其實沒辦法被鑑別是從國外帶進來還是本土感染，目前不會把黴漿菌當成境外移入、且可以引起大流行的病菌，現在也沒有這種徵兆。

有媒體問到新措施會實施到什麼時候，薛瑞元強調「定點監測、鼓勵採檢」的措施會視疫情進展決定是否延長或縮短，但以目前規劃，很可能必須延到農曆過年，因為農曆過年前從中國入境的旅客應該會逐漸增加。

對於這次採檢縮需費用多少？疾管署長莊人祥表示，現在會先針對常見的流行疾病篩檢第一階段，如果沒有驗出，才會進入第二階段，第二階段比較燒錢，希望能將成本控制在6000元左右，而預算還要視檢驗量，今年底前需要挪預算，但到明年1月都還算充裕，目前每天大約檢驗5到10人，1週預算約18萬，還負擔得起。