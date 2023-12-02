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道路太寬秒數太短行人卡路中 議員要求設庇護島

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市南屯環中路路寬超過50公尺，很多民眾在黎明路沿著南屯溪做運動，但因環中路過寬走到一半就變燈，行人只能被迫停在道路中央，置身車流非常危險。圖／朱暖英提供
台中市南屯環中路路寬超過50公尺，很多民眾在黎明路沿著南屯溪做運動，但因環中路過寬走到一半就變燈，行人只能被迫停在道路中央，置身車流非常危險。圖／朱暖英提供

台中市有很多重點道路路寬超過40公尺，但綠燈秒數太短，行人常卡在路中央，險象環生；議員表示，南屯環中路路寬超過50公尺，常見行人被迫停在路中央，應增設庇護島，確保安全。台中市建設局長陳大田表示，將依據交通局評估結果，優先納入設計規畫建置庇護島。

國民黨議員朱暖英表示，據交通部道安司統計，今年1月至8月台中市行人交通事故，總計1917例案件中，就有1131件是發生在路口地段，路口事故佔行人事故的5成8比例。

朱暖英說，台中有很多路口寬度都超過40公尺，但過馬路倒數秒數有限，不要說高齡者，就算年輕人過馬路就像跑50米賽跑一樣，像是南屯環中路路寬超過50公尺，很多民眾在黎明路沿著南屯溪做運動，但因環中路過寬走到一半就變燈，行人只能被迫停在道路中央，置身車流非常危險，要求建設局盡速設置庇護島，讓庇護島緩衝保護行人過馬路。

台中市建設局表示，南屯環中路範圍為地政局第13期市地重劃區內相關附屬設施，尚在保固期間內，後續建設局將依據交通局路口改善規畫成果，爭取相關預算辦理改善。

台中市交通局表示，有關南屯環中路黎明路口交通號誌綠燈秒數，主要考量區域車流運行狀態、路口各方向車流量與行人穿越時間等來設計，並配合路段主車流方向進行號誌秒差調整；交通局將持續觀察行人通行狀況，適時調整號誌時制計畫，後續並配合市府相關單位，進行該路口相關改善。

台中市

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