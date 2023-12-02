道路太寬秒數太短行人卡路中 議員要求設庇護島

相信不少人都曾因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾，且如果手癢自己動手擠粉刺、痘痘，很容易在肌膚上留下難消除的痘印、暗沉，導致肌膚看起來不光滑且凹凸不平。對此，經常在小紅書分享護膚抗老的皮膚科醫生丹妮表示，若想對付頑抗痘痘，比起花錢做醫美，透過調整飲食改善膚況更加輕鬆有效。

2023-12-02 13:28