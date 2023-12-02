國道客運「710」傳停駛 桃園交通局緊急協調業者代駛

桃園市大溪市區往訪新北市永寧捷運站的國道客運「710」，傳客運業者捷順交通股份有限公司調整營運策略，路線行駛至4日為止。桃園市交通局獲悉消息，緊急協調亞通汽車客運股份有限公司自5日起代駛，班次、路線及站點均維持不變，且仍適用基北北桃1200都會通、桃竹竹苗通勤定期票及市民卡乘車優惠，民眾權益不受影響。

國道客運「710」是捷順在桃園經營的唯一路線，主要繞行桃園市大溪市區，經國道3號開往新北市永寧捷運站，平日每天來回30趟滿足大溪居民通勤通學需求，假日到大溪遊玩旅客眾多，更是經常加開班次。雖然「710」雖非大溪開往新北唯一客運路線，但停駛恐增加其他路線服務量能負擔，民眾為了搭車也會花更多時間前往站點，等候時間也可能增加，交通局長張新福也坦言衝擊甚大。

張新福表示，交通局上個月30日獲悉捷順有意停駛「710」路線，為避免民眾權益受損，經過溝通，緊急協請亞通客運調派6輛45人座的大客車支援，亞通將於5日起代駛，交通局後續也會辦理「710」路線營運公告作業，公開徵求全國各客運運業者參與經營。

交通局補充，亞通將維持捷順現行營運班次、行駛動線及停靠站點，車輛則使用座位數更多的柴油甲類大客車，未來仍適用基北北桃1200都會通、桃竹竹苗通勤定期票及市民卡乘車優惠等方案，歡迎多加利用。