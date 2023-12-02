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初雪要來了？東北季風+水氣襲台 下周這天「高山有望降雪」

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中部以南注意 未來一周汙染物易累積空品不良

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部表示，未來一周，2日至3日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；4日華南雲雨區東移，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，中部以北受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，南部位於弱風處，污染物稍易累積。截圖自環境部網站
環境部表示，未來一周，2日至3日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；4日華南雲雨區東移，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，中部以北受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，南部位於弱風處，污染物稍易累積。截圖自環境部網站

環境部表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積。依10時監測結果，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖多為「良好」等級；北部、中部及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象署氣象資料顯示：2日受東北季風影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積。

環境部說，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部表示，未來一周，2日至3日環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；4日華南雲雨區東移，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，中部以北受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，南部位於弱風處，汙染物稍易累積。

5日東北季風再增強、6日至7日東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響臺灣，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

東北風 東北季風 空氣品質 環境部

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