今北台灣持續濕涼 下周這天3500公尺以上高山有望降雪

中央氣象署表示，今天北台灣受東北季風影響持續飄雨偏涼，下周一、周二華南雲雨區加上東北季風影響，降雨機率及範圍增加。未來一周最冷時間點可能為下周四清晨，受輻射冷卻影響，北台灣低溫僅15度；雨勢方面，預計下周一清晨起，中部以北及東半部都轉為降雨，連南部也有零星雨，預計周四才會轉乾。

氣象署預報員陳伊秀表示，未來幾天台灣附近受東北季風及華南雲雨區影響，水氣偏多，預計要到下周四才會趨緩，台灣上空除了中南部雲量少，迎風面北部及東半部雲量都偏多，下周一華南雲雨區東移後，水氣層也偏厚。

陳伊秀指出，未來一周溫度受2波東北季風影響，一波影響到今天，明天就會減弱，第2波為下周二至周四，為迎風面帶來雨勢；另外，下周一有華南雲雨區帶來的水氣，北台灣在下周三前整天都有涼意，高溫約20至22度，今天清晨低溫約15度。

她表示，第2波東北季風影響，下周三、周四清晨接近低溫16度。下周四雖然逐漸轉乾，但加上輻射冷卻影響北台灣清晨低溫也只有15度。中南部白天溫度則普遍舒適，約24至26度，但早晚偏涼約為20度以下，下周三、周四清晨低溫也只有17至18度。

中央氣象署提供未來一周溫度變化。圖／氣象署提供

降雨方面，陳伊秀指出，今天東北季風影響、明天減弱，但水氣仍然較多，今天北部及東半部仍有局部降雨，中部山區也有零星雨，基隆北海岸及宜蘭有較大雨勢，明天雖然趨緩，但東半部及基隆北海岸還是有降雨。未來幾天水氣最多時間為下周一清晨起，中部以北及東半部都轉為降雨，連南部也有零星雨，預計要到周四才會轉乾。

中央氣象署提供未來一周雨勢變化。圖／氣象署提供

她也說，下周一前後若水氣配合得宜，3500公尺以上高山有望降雪，溫度配合得宜，3000公尺以上高山也有機會。過去玉山平均降雪時間點都是在12月初，今年沒有特別早或晚。另外，她也提醒，東北季風影響期間，沿海及外島要留意強風。