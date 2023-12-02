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今年必賞壓軸天象在這天 雙子座流星雨每小時150顆爆發

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今年雙子座流星雨極大期於12月14日深夜至15日天亮前，天文館預估每小時天頂數量高達150顆，且不受月光影響，是全年最精彩的流星雨。圖／台北市立天文館提供
今年雙子座流星雨極大期於12月14日深夜至15日天亮前，天文館預估每小時天頂數量高達150顆，且不受月光影響，是全年最精彩的流星雨。圖／台北市立天文館提供

2023年進入尾聲，台北市立天文館預告壓軸12月各類精彩天象，12月4日將發生今年亮度最高的水星「東大距」，是觀賞水星的最佳時機，14日深夜雙子座流星雨極大，估每小時天頂流星數量高達150顆且不受月光影響，22日冬至的小行星「灶神星」衝，民眾用雙筒望遠鏡就能觀察這顆太陽系中最亮的小行星。

天文館指出，水星12月4日將運行到東大距位置，與太陽相距達21.3度，日落不久即可在西南方低空欣賞到亮度-0.5等的明亮水星。這是今年水星最後一次，也是最亮的一次大距，12月上旬都很適合欣賞這顆離太陽最近的行星。

今年雙子座流星雨極大期於14日深夜至15日天亮前，天文館預估每小時天頂數量高達150顆，輻射點約晚間7點升起即可觀賞，午夜至凌晨3點達到高峰，在沒有月光干擾下，觀賞條件非常良好，是今年最精彩的流星雨。天文館當晚將派員前進高山，在YouTube頻道上直播流星雨即時盛況。

天文館表示，4號小行星灶神星為第二大，卻是最亮的小行星，22日將運行到「衝」的位置，亮度約6.4等，比最大的穀神星衝時（6.7等）還亮大約30%。屆時，灶神星剛好游移在金牛座「天關星」、夜空中第二紅的「紅寶石星」附近，以雙筒望遠鏡配合星圖尋找灶神星時，還可順道看看這些有趣星體。

22日當天是24節氣的「冬至」，天文館說，這是一年中太陽最偏南的日子，北半球正午時太陽的仰角最低、影子最長，夜則為全年最長，晝為最短。

12月4日將發生今年亮度最高的水星「東大距」，是觀賞水星的最佳時機。圖／台北市立天文館提供
12月4日將發生今年亮度最高的水星「東大距」，是觀賞水星的最佳時機。圖／台北市立天文館提供

天文館 流星雨 雙子座

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